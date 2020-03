Brown: En tant que coureur, ce fut la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre

McLaren était l’une des premières équipes du paddock de Melbourne touchée par la pandémie de COVID-19, à partir de ce moment, le chef d’équipe Zak Brown a dû faire l’appel le plus dur de sa vie et retirer l’équipe du Grand Prix d’Australie, ce qui a déclenché la vie en pause -mode que nous avons actuellement.

Conformément à tous les sports du monde, la Formule 1 est dans les limbes et la saison n’a pas encore commencé et, selon tous les comptes, la F1 devrait reporter / annuler le joyau de la couronne du sport – le Grand Prix de Monaco – avec juin bandé le plus tôt nous aurons probablement une course, et c’est le meilleur des cas.

Les membres du personnel contractant le virus, il n’y avait aucune option pour l’équipe qui a agi rapidement pour verrouiller le personnel potentiellement affecté et mettre la sécurité de leur personnel avant tout. Une décision qui a été universellement applaudie.

En ce qui concerne la personne atteinte du coronavirus, Brown a révélé: «Je suis heureux d’annoncer que notre membre de l’équipe affecté par le virus se rétablit bien et que les symptômes ont disparu et que nos personnes en quarantaine sont de bonne humeur. Le soutien qu’ils ont obtenu de leurs coéquipiers, de nos partenaires, des membres de la communauté F1 et des fans du monde entier a été fantastique et nous les remercions tous. »

Il a ajouté: «La concentration, le calme et le professionnalisme étaient exceptionnels dans toute l’équipe. Nous avons vu des dirigeants intervenir partout et cela témoigne de notre peuple. Nous avions continuellement planifié des scénarios avec l’équipe au Royaume-Uni, nous savions donc quelles étaient nos options en cas de résultats différents. »

Alors que McLaren n’a pas tardé à lancer un appel courageux au retrait, la F1 et la FIA ont semblé trembler tandis que des décisions devaient être prises car l’épidémie régionale s’était rapidement transformée en pandémie mondiale.

Brown a rallié son directeur de l’équipe de F1, Andreas Seidl, pour faire face à l’évolution de la saga: «Andreas et moi avons déjà convenu que si nous avions un cas positif dans le garage, il n’y avait qu’une seule option. Comme je l’ai dit auparavant, en tant que coureur, c’était la décision la plus difficile que j’ai dû prendre, mais en tant que PDG, c’était la plus facile.

«Nos employés passent avant tout et Andreas en est très convaincu. Jeudi soir, lorsque la nouvelle est arrivée, Andreas et moi étions en train de dîner avec l’un de nos actionnaires.

«Nous sommes immédiatement retournés à l’hôtel de l’équipe pour rejoindre la direction de notre équipe de course et alors qu’Andreas s’est concentré sur la direction de l’équipe, je me suis concentré sur notre conseil d’administration et nos actionnaires, qui étaient absolument de soutien, je dois dire, tout en informant les autres équipes, F1 et FIA. “

