Brown laisse entendre que Ferrari et Red Bull «jouent avec le feu»

Date publiée: 9 avril 2020

Le patron de McLaren F1, Zak Brown, a accusé quelques équipes, considérées comme Ferrari et Red Bull, de “jouer avec le feu” au-dessus du plafond budgétaire.

Afin d’essayer de protéger le sport pendant la crise mondiale actuelle, un certain nombre de mesures ont été convenues pour aider les équipes à économiser autant d’argent que possible alors que les sources de revenus continuent de s’épuiser.

Les modifications du règlement de 2021 ont été suspendues, tandis que leur accord est en place pour voir le plafond budgétaire réduit à 150 millions de dollars.

Mais la grande majorité des équipes sont prêtes à réduire ce montant à 125 millions de dollars. Il y a deux équipes qui hésitent à le faire.

“Sans 10 équipes ou au moins neuf équipes, vous n’avez pas vraiment de F1”, a déclaré Brown dans Vodcast Sky Sky.

«Quelques équipes doivent être très prudentes, car je pense qu’elles jouent avec le feu, pour ainsi dire.

«Il faut une grille complète pour avoir un sport, donc s’ils continuent à avoir un sport non durable, et quelques [smaller] les équipes se désintéressent ou ne peuvent plus participer financièrement, elles vont se battre contre elles-mêmes.

“Et ça ne marchera pas.

Brown ne s’appuierait pas spécifiquement sur les noms des «deux équipes», mais ses éloges pour la société mère de Mercedes, Daimler, signifient que vous n’avez pas besoin d’être beaucoup de détective pour déterminer à quelles équipes en particulier il fait référence. dans ses commentaires.

“Nous parlons de quelques équipes”, a-t-il ajouté.

«Je pense que Daimler fait un excellent travail, reconnaissant la situation dans laquelle nous nous trouvons.

«Vous pouvez donc déduire qui sont les autres équipes.

“Il s’agit d’une énorme plate-forme marketing pour ces deux équipes. Je comprends donc pourquoi elles souhaitent maintenir l’équilibre fiscal où il se trouve actuellement.

«Mais dans le sport, vous voulez en quelque sorte penser que tout le monde peut se battre équitablement et que la meilleure équipe gagne.

«Je pense qu’ils ont besoin d’avoir confiance. C’est comme un poids lourd qui ne veut combattre que des poids moyens.

“Ce sont de grandes équipes, elles devraient être prêtes à combattre tout le monde sur un pied d’égalité, et je pense que c’est ce que les fans veulent dans le sport.”

