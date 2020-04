Brown: Les équipes contre la réduction du plafond jouent avec le feu

Les plus grands dépensiers de la Formule 1 doivent considérer ce qui est bon pour la santé de l’ensemble du réseau et pas seulement eux-mêmes, déclare le PDG de McLaren, Zak Brown.

Un sujet brûlant lors de la dernière série de pourparlers de crise entre les patrons de la F1 lundi, on pense que McLaren mène des appels à de nouvelles réductions du plafond budgétaire de la F1 qui sera bientôt introduit, mais a rencontré la résistance d’au moins deux grands équipes – aurait Ferrari et Red Bull.

En vertu de l’accord initial, les équipes devaient limiter leurs dépenses à 175 millions de dollars à partir de la saison 2021, mais les réalités financières de COVID-19 ont conduit tous à accepter de réduire ce nombre à 150 millions de dollars.

Cependant, comme Brown l’a déclaré à Sky Sports F1, ce nombre devrait être abaissé à au moins 130 millions de dollars pour assurer la survie de toute la grille.

“Nous avons la chance que la majorité des propriétaires de Formule 1 aient les moyens de continuer et de passer à travers ce qui est un très gros ralentisseur”, a-t-il déclaré. “Cependant, s’ils n’aiment pas à quoi ressemble la Formule 1, alors quelle est leur motivation pour rester dans le sport?

«Les Saubers [Alfa Romeos], les Haas, ces équipes veulent être compétitives. Ils ont les moyens de rester dans le sport, la question est plutôt de vouloir rester dans le sport?

«Du point de vue McLaren, nous sommes une grande marque, une équipe emblématique, mais nous n’avons pas de chéquier illimité. J’ai les limites avec lesquelles mes actionnaires m’ont confié la tâche, je dois leur créer de la valeur. Ce que je n’ai pas, c’est la possibilité de continuer en F1 à tout prix.

“Mais si je peux revenir sur ma base d’actionnaires et dire que cela nous a tous touchés mais que la F1 sera un sport économiquement plus viable, un sport plus compétitif, alors j’obtiendrai un soutien considérable pour passer à travers” cette.

«Je pense que si nous ne le gérons pas correctement, nous pourrions perdre des équipes. Je pense que si nous le gérons bien, ce que je pense que la majorité des gens en F1 savent à quoi cela ressemble, alors je pense que non seulement nous pouvons survivre, je pense que nous pouvons prospérer.

«Sans 10 équipes ou au moins 9 équipes, vous n’avez pas vraiment de Formule 1. Donc je pense que celles-ci, c’est vraiment quelques équipes, doivent être très prudentes parce que je pense qu’elles jouent avec le feu. Il faut une grille complète pour avoir un sport. »

En outre, Brown estime qu’un chiffre de capitalisation plus bas ne permettrait pas seulement de garder les équipes les moins financées en F1, mais donnerait un coup de pouce au sport lui-même en le rendant plus compétitif.

«Une Formule 1 plus compétitive attirera plus de fans, ce qui signifie plus de sponsors, ce qui signifie que plus de pays veulent avoir des Grands Prix. Et donc nous gagnons tous. »

Quant à la question de l’opposition des grandes équipes, Brown les a essentiellement mis au défi de ne pas fuir un combat loyal.

«Je pense qu’ils doivent avoir confiance en leurs capacités. Il s’agit d’une énorme plate-forme marketing pour ces deux équipes. Je comprends donc pourquoi elles souhaitent maintenir l’équilibre fiscal où il se trouve actuellement.

«Mais dans le sport, vous voulez en quelque sorte penser que tout le monde peut se battre équitablement et que la meilleure équipe gagne. Je pense toujours que les plus grandes et les meilleures équipes, les plus grandes marques, vont attirer les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs. À l’heure actuelle, l’écart entre l’avant et l’arrière est de quelques secondes, et dans IndyCar, il s’agit de dixièmes.

“Nous ne devrions pas avoir à nous fier exclusivement à [weather and Safety Cars] d’avoir une course imprévisible. Cela devrait être qu’une autre équipe puisse avoir une meilleure stratégie, attraper la voiture de sécurité au bon moment, tirer parti de quelqu’un ayant un mauvais arrêt au stand.

“Je pense [the top teams] besoin d’avoir confiance. C’est comme un poids lourd qui essaie seulement de combattre les poids moyens. Ce sont de grandes équipes, elles devraient être prêtes à combattre tout le monde sur un pied d’égalité. »

