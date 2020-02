Brown: Nous surveillons la situation au Vietnam

Zak Brown de McLaren a révélé que son équipe surveillait de près la situation sanitaire au Vietnam, après le Grand Prix de Chine voisin a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le sport devrait faire ses débuts dans le pays, qui borde la Chine, le 5 avril avec une course de rue dans la capitale Hanoi.

Brown a clairement indiqué que son équipe britannique ne forcerait aucun employé à partir.

«Le Vietnam n’a pas encore été soulevé comme un problème potentiel. Mais évidemment, il est très proche (de la Chine), nous allons donc surveiller la situation », a déclaré l’américain aux journalistes lors du lancement de la McLaren F1 2020.

“Nous ne ferions jamais rien qui mettrait nos gens en danger et je ne pense pas que la Formule 1 le ferait.”

Jeudi, deux responsables locaux ont déclaré à . que le Vietnam avait mis en quarantaine une communauté de 10 000 personnes près de Hanoi pendant 20 jours, craignant que le virus ne s’y propage.

Le Vietnam a déclaré une urgence de santé publique à cause de l’épidémie le 1er février et a interdit tous les vols à destination et en provenance de Chine, où plus de 1 300 personnes sont mortes du virus.

La Chine aurait été la quatrième manche de la saison de F1 mais cette course du 19 avril à Shanghai a été annulée mercredi, avec des discussions sur un report de calendrier plus tard dans l’année même si cela semble difficile.

Si le Vietnam est également annulé, le sport fait face à un grand trou entre la course 2 à Bahreïn le 22 mars et le Grand Prix des Pays-Bas le 3 mai.

“C’est évidemment une nouvelle situation pour nous tous”, a déclaré Brown. “S’il y a un mois de congé, alors il y a un mois de congé.”

