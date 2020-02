Brown: pas de place pour Alonso dans l’équipe McLaren F1

Alors que McLaren a jeté une bouée de sauvetage pour Fernando Alonso pour participer au Indianapolis 500 de cette année, mais, en même temps, il n’y a aucun moyen que l’Espagnol perturbe l’effort de Formule 1 vers le haut mobile de l’équipe.

Zak Brown est venu à la rescousse du rêve actuel de Triple Couronne d’Alonso après qu’il soit apparu que son ambition de courir à nouveau au Brickyard serait contrecarrée car aucune équipe propulsée par Honda n’a pu être trouvée pour l’Espagnol, malgré les efforts d’Andretti Autosport pour organiser une voiture pour lui.

Le mot est que Honda ne tolérera pas le conducteur qui a manqué de patience avec eux quand il a conduit pour la tenue Woking au début du deuxième partenariat désastreux. Alonso ne s’est pas fait de service en déclamant lors du Grand Prix du Japon 2015 le «moteur de Formule 2» avec lequel il se débattait.

Avance rapide et Honda a peut-être eu un petit rire secret lorsque le double champion du monde de F1 est venu appeler une unité de puissance Indycar et ils lui ont dit de ne pas faire. C’est le gars qui les a arrachés sans cesse pendant trois ans avant de passer deux ans avec Toyota – parler de l’insulte à la blessure!

Alors que Brown et son équipe ont donné une pause à son ami et à leur ancien pilote, il a clairement indiqué aux journalistes qu’Alonso ne serait pas impliqué avec le côté F1 de l’équipe.

“Nous sommes dans un endroit différent maintenant”, a expliqué le patron de McLaren. “Ce n’est pas une réflexion sur lui, nous avons deux grands jeunes pilotes très rapides qui travaillent bien ensemble. Les fans les aiment et nous avons un rythme maintenant et nous ne voudrions pas déranger ça. »

Les deux passages d’Alonso à Woking étaient oubliables et, rétrospectivement, les mauvais appels qui ont sérieusement affecté l’équipe et compromis la carrière du grand pilote d’Oviedo dans les deux cas, quoique à une décennie d’intervalle.

La dernière strophe a en effet mis fin à sa carrière dans l’élite, fin 2018 il a quitté une équipe en lambeaux, à la suite de la débâcle de Honda. Par la suite, McLaren a renoncé à un contrat de travail pour devenir un client Renault alors qu’un peu plus de patience et de solidarité avec leurs partenaires aurait pu récolter une récompense bien plus importante.

Alonso a réfléchi sur son fameux faux pas: «Cela venait d’un lieu de frustration et je ne devrais peut-être pas le dire, mais je ne l’ai pas dit dans le stylo de la télévision ou lors de la conférence de presse. Je parlais à mon ingénieur dans une conversation privée. Ce n’était pas censé être public. Mais le moteur était très mauvais. »

«La première année à Jerez [during testing], en quatre jours, nous avons fait sept tours. Maintenant, Honda remporte une course et je reçois beaucoup de messages qui disent: «Le moteur GP2 gagne maintenant, ce devrait être une triste journée pour vous», a-t-il ajouté en référence au fait que Honda a commencé à gagner avec Red Bull la saison dernière.

A 38 ans, le temps presse pour Alonso de revenir en F1, une honte non seulement pour lui mais pour les fans du sport dénié l’un des plus grands talents de cette époque, peut-être à l’apogée de ses prouesses, luttant où il appartient.

Mais le destin – couplé à une mauvaise prise de décision et à une grande gueule – l’a poussé à faire un tour de Chevy à Indy alors qu’il devrait pomper une Merc ou une Ferrari autour de Barcelone aujourd’hui.

Ahora ya puedo compartir con vosotros que estaremos en mayo en las 500 millas !! Muchas ganas ✊️✊️

Je peux enfin partager avec vous que nous serons à nouveau en compétition à l’Indy 500! Merci à @ArrowMcLarenSP et @RuoffMortgage! Faisons-le ✊️✊️ # indy500 pic.twitter.com/Eb1syBysPD

– Fernando Alonso (@alo_oficial) 25 février 2020

