Brown: Red Bull peut être un peu dur avec ses pilotes

Zak Brown de McLaren a fait l’éloge de son pilote Carlos Sainz tout en critiquant l’ancienne équipe espagnole Red Bull pour son traitement des jeunes pilotes.

S’exprimant la semaine dernière au salon automobile d’Autosport International, le PDG Brown a déclaré que le joueur de 25 ans avait été “exceptionnel” depuis qu’il avait rejoint son équipe au début de la saison 2019, mais que les choses seraient différentes s’il était toujours sous la direction infâme de Helmut Marko, car «il vivait avec des contrats d’un an dans tout l’environnement Red Bull-Toro Rosso».

Le maintien de Red Bull est une «équipe fantastique», Brown a suggéré que leur approche ne fonctionne pas avec tous les talents qui viennent à leurs portes.

“Ils peuvent être un peu durs avec leurs pilotes”, a déclaré Brown, “et je pense que Carlos est un pilote qui doit savoir qu’il a une équipe derrière lui et que la prochaine course pourrait ne pas être sa dernière course, qui est un peu de la environnement qui est créé là-bas parfois. “

Tournant son attention vers son autre conducteur, Lando Norris, Brown était tout aussi élogieux.

«Je pense qu’il y avait un certain risque, Lando étant le plus jeune pilote britannique. Il a eu une carrière si brillante à chaque étape. Cela nous a vraiment permis de remporter ses essais libres 1 – il était extrêmement impressionnant. Aussi quand il a fait les 24 Heures de Daytona avec Fernando [Alonso] en tant que coéquipier, nous avons pu voir comment cela s’est passé et il n’a rien laissé derrière. Il y a eu un débat quant à savoir qui était le plus rapide!

«Il est intervenu dans l’assiette. Celui pour moi quand je suis allé “Ouais, il est prêt”, c’est quand il a fait ses premiers essais libres 1 en Formule 1 [at the 2018 Belgian Grand Prix]. Il était aussi détendu que lorsque je l’avais vu sur la grille d’une course de Formule Renault.

“Il n’a pas eu ce genre de moment” je suis dans la voiture de Fernando Alonso, je suis là “. Je pense que la première séance avait peut-être même été mouillée et, vous savez, il était cool. Et il avait tout de suite la vitesse. »

