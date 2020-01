Brown: Sainz exceptionnel grâce au soutien de l’équipe

Red Bull était un environnement difficile pour que Carlos Sainz prospère, selon le supremo de McLaren, Zak Brown, qui pense que son équipe a la formule pour tirer le meilleur parti de son pilote espagnol.

Sainz, maintenant âgé de 25 ans, a fait ses débuts via le programme junior Red Bull, en course pour Toro Rosso pendant trois ans jusqu’en 2017 avant de passer à Renault et enfin de signer un contrat avec McLaren qui a commencé en 2019.

“Carlos a été exceptionnel avec nous”, a déclaré Brown à Marca. «Je pense qu’il avait des contrats d’un an dans l’environnement Red Bull-Toro Rosso. Évidemment, Red Bull est une équipe fantastique, mais ils peuvent être durs avec leurs pilotes.

«Je pense que Carlos est un pilote qui a besoin de savoir qu’il a une équipe qui le soutient et que la prochaine course ne sera pas la dernière pour lui. C’est un peu le genre d’atmosphère [Red Bull] parfois créer. “

Brown est également satisfait de l’autre pilote de McLaren, Lando Norris, qui a fait ses débuts en F1 avec l’équipe britannique jadis formidable: «C’était un risque, car Lando était le plus jeune pilote britannique.

«Mais dès ses premiers essais libres, il a été impressionnant. Même quand il a couru les 24 heures de Daytona avec Fernando Alonso, il y a eu un débat pour voir lequel était le plus rapide. Lando a relevé le défi mais je savais qu’il était prêt lors de son premier entraînement.

«Il était aussi détendu que lorsque je l’ai vu sur la grille d’une course de Formule Renault. Il semblait calme et avait immédiatement la vitesse », se souvient Brown.

