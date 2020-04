Brown: une Formule 1 fragile pourrait perdre quatre équipes

Date publiée: 6 avril 2020

Avant la réunion de lundi pour discuter de l’abaissement du plafond budgétaire de l’année prochaine, Zak Brown a exprimé sa crainte que la F1 ne perde en tant que «quatre équipes» dans les mois à venir.

La saison de Formule 1 2020 n’a pas encore commencé, ce qui coûte aux équipes des millions de revenus manqués.

On peut deviner quand la saison commencera finalement avec les équipes débattant de différentes façons de réduire leurs coûts de fonctionnement l’année prochaine.

Il a déjà été annoncé que la Formule 1 continuera avec le châssis 2020 dans la saison prochaine avec le nouveau règlement 2021 différé d’un an.

Les patrons de la Formule 1 envisagent également d’homologuer d’autres pièces, telles que les cellules de sécurité, et de réduire encore le plafond budgétaire de 175 millions de dollars.

Brown dit que si la F1 ne fait rien, elle pourrait perdre près de la moitié de la grille.

“Pourrais-je voir – à travers ce qui se passe actuellement dans le monde si nous ne nous attaquons pas de manière très agressive à cette situation – deux équipes disparaître? Ouais », a-t-il expliqué à BBC Sport.

«En fait, je pouvais voir quatre équipes disparaître si cela n’était pas géré correctement.

«Et puis, étant donné le temps qu’il faut pour monter en puissance une équipe de F1, et compte tenu de la crise économique et sanitaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement, penser qu’il y aurait des gens alignés pour reprendre ces équipes comme il y en a eu historiquement… Je ne pense pas que le timing pourrait être pire de ce point de vue.

“Je pense donc que la F1 est dans un état très fragile en ce moment.”

Le PDG de McLaren a révélé que les équipes avaient accepté de baisser le plafond à 150 millions de dollars, mais les petites équipes de F1 veulent que ce soit encore moins.

“Vous avez tout le monde à 150 millions de dollars, et la forte majorité – y compris l’une des grandes équipes – est prête à dépasser sensiblement les 150 millions de dollars”, a-t-il déclaré.

«Si nous ne fixons pas un plafond budgétaire suffisamment agressif et que certaines personnes pensent qu’elles doivent recharger cette année et n’ont aucune chance de le récupérer, elles se demandent alors: pourquoi y participent-elles?

“Je ne pense pas que quiconque participe à la F1 juste pour inventer les chiffres.”

Selon Auto Motor und Sport, Mercedes est l’équipe ouverte à réduire l’écart à 100 millions de dollars tandis que Ferrari et Red Bull sont opposés.

Brown a ajouté: «Dans le football, alors que tout le monde sait que Manchester United ou Liverpool vont gagner plus souvent qu’autrement, chaque équipe a une chance de les battre, et en F1, ce n’est tout simplement pas le cas.

«Et quelques équipes placent leurs intérêts sportifs bien avant le plus grand bien et ne savent pas qu’elles courent vraiment le risque de compromettre le sport – et nous perdons tous ensuite.

“Vous penseriez presque qu’ils sont mal à l’aise d’avoir un combat équitable avec des équipes qu’ils n’avaient peut-être pas vues comme un concurrent auparavant, et ils pourraient être mal à l’aise d’avoir un combat équitable parce qu’ils n’ont jamais réellement fait partie d’un.”

«Le sport dans mon esprit est une chance pour tout le monde de concourir de manière juste et assez équitable. C’est comme un boxeur poids lourd qui ne veut combattre que des poids moyens. »

Le chef McLaren attend une réunion tendue lundi.

«Il y a un fossé», dit-il. «Pas un fossé 50-50. Je dirais que c’est plus 80-20. La réalité est que vous pouvez survivre avec 80% (des équipes), mais vous ne pouvez pas survivre avec 20. “

