Brundle: Je demanderais à Claire de monter à l’étage

Le commentateur de Sky Sports et ancien pilote de F1 Martin Brundle pense qu’il est temps pour Claire Williams de se retirer de la légendaire équipe britannique.

Mercredi, Williams était à Tel Aviv, où Roy Nissany – un pilote presque complètement inconnu mais avec un soutien clé en Israël – a été annoncé vendredi et pilote d’essai pour 2020.

“Aujourd’hui, nous pouvons voir le soutien qu’il a en Israël”, a déclaré la patronne de l’équipe, Claire Williams, fille du fondateur de l’équipe, Sir Frank Williams.

«C’est incroyable combien de personnes de différentes régions sont venues à cette présentation.»

Beaucoup, cependant, craignent pour l’avenir de l’ancienne grande équipe, avec des chiffres clés avertissant que la débâcle de 2019 pourrait en fait empirer cette année.

“Chez Williams, nous pensions que cela ne pouvait pas être pire que l’année précédente (2018), donc vous ne pouvez jamais dire que ça ne peut pas être pire”, a déclaré Robert Kubica, dont le sponsor PKN Orlen l’a rejoint en faisant défection à Alfa. Roméo.

Et Rob Smedley, un ancien ingénieur senior chez Williams, a déclaré à .: “Après avoir fait le tour du bloc à quelques reprises en sport automobile, et en Formule 1 en particulier, la réalité est que cela peut empirer.”

À tout le moins, Williams semble avoir un hiver plus doux cette fois-ci, car il est également apparu mercredi que la voiture 2020 a passé les tests de collision obligatoires.

«L’objectif principal est de préparer la voiture pour le début des tests de pré-saison, voire plus tôt. Je suis absolument sûre que nous réussirons à le faire », a déclaré Claire Williams.

«Tout d’abord, nous avons déjà terminé tous les crash-tests, et cette fois du premier coup, pas comme l’année dernière où c’était vraiment un problème.

«Il y a un an, nous pensions davantage à la façon de passer les crash-tests qu’à la vitesse de la voiture. Maintenant, tout est différent », a-t-elle ajouté.

Néanmoins, l’ancien pilote de F1 et maintenant le spécialiste britannique très expérimenté et respecté Martin Brundle a des conseils à donner à l’équipe britannique en difficulté.

“Je ne suis pas (en charge), et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas”, a-t-il déclaré à Motor Sport Magazine.

«Mais je voudrais demander à Claire de monter à l’étage dans un rôle plus présidentiel et de rejoindre quelqu’un comme Andreas Seidl et de leur donner une pleine autonomie. Le succès de la F1 est avant tout demain, pas hier », a déclaré Brundle.

