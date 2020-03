Brundle liste les pires sous-performants de la F1

Date publiée: 25 mars 2020

Pas une liste sur laquelle personne ne veut être, mais Martin Brundle a nommé Nico Hulkenberg comme l’un des pilotes qui, selon lui, n’a jamais tiré le meilleur parti de son talent en F1.

La Formule 1 étant mise à l’écart, les courses une à une étant reportées, Sky Sports a placé l’ancien chauffeur devenu commentateur Brundle sur la sellette.

En ouvrant des questions sur Twitter, on a demandé à Brundle qui, selon lui, était le «pilote de F1 le plus sous-évalué de tous les temps et qui était le pilote de F1 le plus surévalué de tous les temps».

Sa réponse: «C’est difficile en termes de conducteurs sous-évalués.

“Mais en ce qui concerne les pilotes qui, selon moi, avaient le talent d’aller plus loin qu’en F1, je dirais des gens comme Ivan Capelli, JJ Lehto, Nico Hulkenberg et Tonio Liuzzi.

“Ensuite, il y a aussi Sébastien Buemi et Jean-Eric Vergne.”

Les problèmes de F1 de Hulkenberg sont largement connus, l’Allemand détenant le record indésirable du plus grand nombre de départs en Grand Prix de F1 sans un seul podium.

L’ancien pilote Renault, abandonné par l’équipe en faveur d’Esteban Ocon à la fin de la saison dernière, a lancé 177 courses et réussi trois résultats P4.

Liuzzi, Buemi et Vergne faisaient tous partie de la famille Red Bull et ont couru pour l’équipe junior Toro Rosso.

Aucun des trois n’a jamais atteint un siège de course Red Bull, mais Buemi et Vergne ont remporté le titre de champion de Formule E.

Quant aux deux autres, Capelli a commencé 93 courses avec 64 abandons et deux podiums, P3 au GP de Belgique 1988 et finaliste à la course portugaise de cette année-là, tandis que Lehto n’a réussi que quatre points avec 60 départs, dont un troisième au 1991 Grand Prix de Saint-Marin.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.