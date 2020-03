Brundle: Sainz à Ferrari une option sérieuse

McLaren devrait s’inquiéter de perdre Carlos Sainz contre Ferrari en 2021, déclare le spécialiste de la Formule 1, Martin Brundle.

L’Espagnol de 25 ans, qui a brillé l’an dernier lors de sa première saison avec McLaren, est en fin de contrat à la fin de la saison 2020.

Interrogé par le Daily Express si la tenue de Woking devrait s’inquiéter des rumeurs selon lesquelles Ferrari pourrait le cibler pour remplacer Sebastian Vettel pour la saison prochaine, Brundle a répondu par l’affirmative.

“Ouais, s’il est hors contrat. J’ai toujours défendu Carlos et McLaren quand ils n’étaient pas sûrs de l’emmener.

“Je pense qu’il a la mentalité sportive de son père – un double champion du monde des rallyes bien sûr, son père.”

Interrogé sur qui d’autre pourrait être en lice pour le siège de Vettel, Brundle a mentionné Daniel Ricciardo de Renault, mais a ensuite révélé à quel point il pensait à l’Espagnol.

«Je pense que Sainz était très proche [in performance] à [Max] Verstappen quand ils étaient à Toro Rosso. C’est devenu politique. Papa et garçon se sont affrontés des deux côtés du garage et ils sont allés avec Verstappen, ce que je pense que vous feriez toute la journée.

“Mais je pense que Carlos était un très bon match pour lui.”

Sixième du championnat des pilotes 2019 avec 96 points, Sainz était confortablement le meilleur pilote en dehors des trois grandes équipes, bien que de son côté, il ne laisse pas le battage médiatique lui arriver.

“Bien sûr, c’est agréable d’entendre que des gens en Italie parlent de moi et d’un éventuel transfert chez Ferrari. Je ne vois cela que comme un compliment. Mais logiquement, je me concentre principalement sur McLaren en ce moment », a-t-il déclaré lors des tests de pré-saison en février.

