Budkowski craint que la règle de 2021 ne change l’appétit pour le risque

Date publiée: 19 mars 2020

Pour une série de courses qui, selon certains, repose sur l’innovation, le directeur exécutif de Renault, Marcin Budkowski, craint qu’une nouvelle règle pour 2021 ne modifie «l’appétit pour le risque» des concepteurs.

Cette Mercedes d’avant saison a potentiellement sorti un lapin d’un chapeau alors qu’elle faisait ses débuts avec le système de direction à double axe, DAS.

Le système, qui n’a jamais été utilisé en Formule 1, modifie la pointe des roues avant pour améliorer les virages et fonctionne également comme une réduction de la traînée dans les lignes droites.

Les rivaux ont immédiatement crié à la faute.

Red Bull a plus d’une fois menacé de protester contre le DAS si Mercedes l’utilisait dans un grand prix, et persiste avec sa ligne qu’il est illégal.

La Formule 1 a déjà déclaré que le DAS serait définitivement illégal en 2021, le sport fermant cette possible échappatoire.

La saison prochaine, cependant, la Formule 1 n’aura pas besoin de l’approbation unanime des 10 équipes pour changer les règles techniques, seulement huit des 10 doivent dire oui.

Cela signifie que toute innovation, même si elle est conforme aux règles, pourrait être interdite sur le champ par les neuf rivaux de cette équipe en disant non.

Budkowski craint que la Formule 1 ne perde sa créativité.

“Vous devez être prudent avec ces questions, car d’une certaine manière, cela protège les équipes des changements aléatoires et donne une certaine stabilité”, a-t-il expliqué à Autosport.

«D’un autre côté, par le passé, une équipe aurait pu bloquer un changement.

«De mon point de vue personnel, la F1 a toujours été une question de bonnes idées et d’innovation et de pousser la réglementation à ses limites, donc je pense qu’il est bon que les équipes ne puissent pas bloquer l’évolution de la réglementation du point de vue de l’intérêt personnel parce que le le sport doit aller de l’avant et il vaut mieux que nous collaborions pour le faire avancer.

«Je pense toujours que si les personnes qui proposent de bonnes idées devraient pouvoir en bénéficier. Comment cela va-t-il changer notre approche? C’est une très bonne question.

“Si vous savez que comme il y a moins de vie potentielle pour une nouvelle idée si elle est à la limite du règlement, cela changera probablement notre approche en demandant à la FIA de clarifier, de sorte que l’appétit pour le risque changera probablement.”

