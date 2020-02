Budkowski: le développement 2021 change un jeu de poulet

Les équipes de Formule 1 seront confrontées à un dilemme majeur en 2020 quant au moment de se concentrer sur le développement de leur voiture 2021, explique Marcin Budkowski de Renault.

Le directeur exécutif du constructeur français, Budkowski a comparé la situation à un «jeu de poulet» où tout le monde attend de voir qui va cligner des yeux en premier.

“Je pense que ce sera un gros dilemme pour tout le monde”, a-t-il déclaré à motorsport.com.

«Nous avons un plan, je suis sûr que tout le monde en a, et ce plan est de raccourcir le développement de la saison. Ce n’est pas moins un développement, c’est juste un développement plus concentré.

“Il est facile de le dire maintenant parce que la saison n’a pas commencé, mais à l’avant, cela pourrait être très intéressant si les trois premiers se battent pour le championnat et que ce sera un combat serré. Cela va être intéressant de voir qui débranche le premier et saute à 2021. Ferrari, par exemple, est-il prêt à changer de cap plus tôt et à prendre le risque qu’une autre équipe gagne?

«Pour être honnête, c’est la même chose sur tout le terrain. S’il s’agit d’un combat serré pour la quatrième place, ce sera un jeu de poulet pour savoir qui clignote en premier et qui passe en premier. Mais je pense qu’il est important de ne pas se laisser distraire parce que 2021 est un si grand défi et la marge de progression sur le nouvel ensemble de règles est grande. “

Préparé pour une refonte radicale de la réglementation l’année prochaine, Budkowski a souligné les inquiétudes des équipes quant au fait qu’elles resteront à rattraper leur retard si elles n’utilisent pas autant de temps que possible pour affiner leurs nouveaux concepts, même s’il y a un butin immédiat. du championnat 2020 proposé.

“On a beaucoup parlé de” ces règles sont-elles trop restrictives? “, Et oui, elles sont plus restrictives que maintenant et je pense que c’est intentionnel de s’assurer que le championnat est plus compétitif”, a-t-il déclaré.

«Au début d’un nouvel ensemble de réglementations, votre taux de développement est énorme et nous le constatons. Nous voyons beaucoup d’opportunités pour gagner en performance, donc si vous effectuez une transition trop tard, vous allez avoir des ennuis pour 2021.

«La réalité est que nous devrons comprendre, en faisant plus de développement pour 2021, combien il y a de potentiel et où nous nous situons en 2020. Je pense que chaque équipe évaluera cela et fera ses propres choix. Cela peut être intéressant à regarder. »

Pourtant, pour révéler leur voiture pour cette saison, Renault a fait savoir qu’ils placent leurs espoirs de retour au pouvoir pour le règlement 2021. Peut-être plus que toute autre équipe, ils se seraient ouverts à la critique si cela ne se produisait pas.

.