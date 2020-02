Button: Allez, Lewis signe le contrat pour que nous puissions nous concentrer sur la course

Le retard de Lewis Hamilton à confier son avenir à Mercedes laisse perplexe l’ancien champion du monde de Formule 1 et ancien coéquipier Jenson Button.

Hamilton, le champion en titre de la F1, n’a pas encore décidé où il courra après cette saison, bien qu’il soit un favori pour décrocher son septième titre mondial cette saison et égaler le record détenu par Michael Schumacher.

Mais selon Button, un ancien coéquipier de Hamilton, il ne devrait pas y avoir grand-chose à penser et les pourparlers sur le contrat deviennent une distraction inutile.

“Il s’agit simplement de parler plus qu’il ne devrait l’être car ils sont tous les deux dans une situation formidable”, a déclaré Button dans une interview à l’Associated Press. «Ce devrait être le contrat le plus facile à aborder, car (de quoi) ils ont tous les deux atteint. Alors faites en sorte que cela se produise… et nous pouvons nous concentrer sur la course réelle. »

Mercedes a remporté les six derniers titres de constructeurs, Hamilton ayant remporté le trophée des pilotes au cours de cinq de ces saisons. L’exception a été 2016 lorsque son coéquipier Nico Rosberg a été victorieux avant de prendre immédiatement sa retraite.

En tant que compatriote britannique, Button veut que Hamilton obtienne ce septième titre – mais il espère également voir plus de défis de la part des autres équipes.

“L’ensemble du Royaume-Uni espère que (Hamilton) atteindra ce record, mais je pense que tout le monde espère que ce n’est pas seulement pour marcher dans le parc”, a déclaré Button. “Vous ne pouvez pas simplement le donner à Lewis. Nous avons besoin de Ferrari, nous avons besoin de Red Bull pour le défier. Premièrement, parce que c’est un sport. Nous voulons voir l’excitation, nous voulons voir le défi, et nous voulons susciter l’intérêt des gens pour ce sport qui n’était peut-être pas intéressé par le passé. “

Hamilton a terminé 87 points devant son coéquipier de deuxième place Valtteri Bottas la saison dernière.

“Nous aimons tous regarder un combat en interne entre coéquipiers, mais je pense que si vous pouvez également vous battre entre fabricants, cela ajoute vraiment à l’excitation”, a déclaré Button. «Nous avons besoin d’un bon combat et c’est ce que devrait être la Formule Un. Il devrait être compétitif, pas seulement une équipe se battant au front. Nous avons besoin de deux ou trois équipes qui participent vraiment à chaque victoire. »

Après avoir remporté son seul titre en 2009, Button a couru aux côtés de Hamilton pour les trois prochaines saisons à McLaren dans une période sans trophée pour l’équipe.

Gagner n’a plus été un problème pour Hamilton depuis le passage à Mercedes en 2013.

“Lewis a réalisé plus que n’importe quel pilote britannique et va bientôt en faire plus que n’importe quel pilote dans le monde”, a déclaré Button. “Tu continueras de courir jusqu’à ce qu’il ne puisse plus gagner.”

Hamilton a eu 35 ans le mois dernier – un an de moins que lorsque Button a choisi de prendre sa retraite en 2016.

Même si Hamilton signe un nouvel accord avec Mercedes, une décision devra être prise à un moment donné pour arrêter de courir.

“S’il est toujours dans une Mercedes, il est très difficile de se détourner”, a déclaré Button, “parce que vous gagnez toujours et on vous a donné une voiture qui peut gagner des courses. Comment vous en sortez-vous? C’est une situation dans laquelle peu de gens se trouvent. Beaucoup d’entre nous sont dans des voitures qui n’ont pas cette opportunité à la fin de notre carrière. »

Now Button est un téléspectateur qui regarde depuis le paddock un expert de la chaîne britannique Sky Sports en couverture diffusée aux États-Unis sur ESPN.

La saison qui commence à Melbourne le 15 mars est la dernière avant l’entrée en vigueur de nouveaux règlements à partir de 2021, destinés à offrir des conditions de concurrence plus équitables.

Alors que les règlements techniques créeront des pièces plus standard et rendront les voitures légèrement plus lourdes et plus lentes, le plus grand changement sera probablement la nouvelle limite sur ce que les équipes peuvent dépenser.

“Les équipes les plus riches auront toujours un avantage parce qu’elles peuvent y verser plus d’argent”, a déclaré Button. «Mais cela devient également limité, ce qui est bien. C’est encore une limite assez élevée pour les petites équipes. Ils ne seront jamais hors de portée de ce budget, mais ce sera beaucoup plus proche. “

Alors que les budgets des plus grandes équipes peuvent atteindre près de 500 millions de dollars, à partir de 2021 et au-dessus des équipes seront limités à 175 millions de dollars dépensés pour la performance sur piste. Ces chiffres n’incluront pas les dépenses pour des choses telles que le marketing, les contrats de conducteur et les trois salaires les plus élevés de l’équipe. Mais les équipes qui ne respectent pas le plafond du budget de course pourraient encourir des sanctions, y compris la perte d’un championnat.

«Je pense qu’avec les nouveaux règlements», a déclaré Button, «les équipes seront plus proches et vous pourrez alors les voir se séparer un peu au fil des années de ce règlement. Mais je suis excité. “

