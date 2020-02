Button: Leclerc et Vettel travailleront bien ensemble

Sebastian Vettel et Charles Leclerc de Ferrari devraient viser le championnat et non pas l’autre en 2020, déclare l’ancien champion du monde de Formule 1 Jenson Button.

S’exprimant sur Sky Sports à propos du partenariat avec les pilotes qui a dominé les gros titres la saison dernière, Button a suggéré qu’ils devraient maintenant se concentrer pleinement sur la remise en question de Lewis Hamilton de Mercedes au lieu de la politique intérieure, après avoir maintenant travaillé un an ensemble.

«Ils ont eu quelques incidents en 2019, espérons que cette année ne sera pas le cas. Ils sont tous les deux très rapides », a-t-il déclaré.

«Je pense que l’année dernière, ils essayaient tous les deux de trouver leur place dans l’équipe. Le nouveau gars qui arrive, Charles Leclerc, qui obtient plus de pole positions que quiconque, et Sebastian Vettel, quadruple champion du monde.

«Deux pilotes très talentueux et je pense qu’après cette première année ensemble, ils peuvent vraiment travailler en équipe et se concentrer sur la lutte contre Mercedes, pas seulement sur la lutte les uns contre les autres.»

Pilote qui, au cours de son séjour avec McLaren, a eu sa propre expérience de travail aux côtés d’un «chien alpha» à Hamilton et Fernando Alonso, Button a reconnu qu’il peut être difficile pour une équipe de maintenir un équilibre entre deux personnalités fortes.

“C’est difficile, mais il faut bien le gérer et je ne pense pas que c’était peut-être à certains moments l’année dernière chez Ferrari”, a-t-il concédé.

Cependant, en tant que pilote senior des deux, il s’attend à ce que Vettel empêche les choses de redevenir incontrôlables en 2020.

«Je pense que Sebastian comprend maintenant à quel point son coéquipier est rapide et je pense qu’ils auront une bien meilleure relation cette année. Ils veulent évidemment se battre mais je pense que le jumelage est très fort.

«En ce qui concerne la configuration d’une voiture, Sebastian a l’air très bien de le faire. Il passe plus d’heures que quiconque avec les ingénieurs et essaie de régler les choses ici et là.

«Quand il y a un jeune pistolet dans votre équipe – nous l’avons trouvé avec Fernando Alonso et Lewis Hamilton quand ils étaient coéquipiers à McLaren – cela fait un peu mal au pilote expérimenté. Mais une fois que vous avez surmonté cela et que vous le regardez comme un égal, c’est très différent et je pense qu’ils fonctionneront bien ensemble.

“J’espère que oui, car c’est important pour le championnat.”

