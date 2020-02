BWT confirmé sponsor titre du nouveau Racing Point

Racing Point a dévoilé son challenger 2020 le RP 20 – lundi et il est toujours rose! Mais disparu, le partenaire de paris SportPesa en tant que sponsor titre remplacé par BWT, dont le logo figure désormais en évidence sur la livrée rose distinctive.

Communiqué de presse:

Avant la saison marquante du 70e anniversaire de la Formule 1, le Racing Point F1 Team est ravi d’annoncer l’extension de son partenariat de longue date avec le spécialiste autrichien des technologies de l’eau, BWT – Best Water Technology.

Après avoir fait tourner les têtes avec la première voiture rose de Formule 1 au monde en 2017 et s’appuyant sur trois saisons couronnées de succès en tant que sponsor principal, BWT et Racing Point ont élargi leur relation afin que l’équipe soit connue sous le nom de «BWT Racing Point F1 Team».

Comme dévoilée aux médias et aux invités réunis aujourd’hui au domicile de BWT à Mondsee, en Autriche, la livrée rose distinctive de l’équipe – un favori des fans de course du monde entier – restera, avec la marque BWT figurant encore plus en évidence sur la nouvelle voiture de l’équipe, le RP20.

Un hommage approprié

Situé sur les rives pittoresques du lac Mondsee, le siège social autrichien de BWT a fourni le cadre idéal pour l’annonce d’une collaboration fondée sur le progrès technologique et la durabilité.

Les pilotes de course Lance Stroll et Sergio Perez ont été rejoints par le PDG et directeur de l’équipe Otmar Szafnauer et le directeur sportif Andy Stevenson, alors que le partenariat a été officiellement lancé avant les tests de pré-saison à Barcelone plus tard cette semaine.

Les ressources médiatiques de l’événement d’aujourd’hui – y compris des images haute résolution libres de droits, des séquences vidéo et le dossier de presse de l’équipe 2020 – seront disponibles plus tard cet après-midi. Une alerte aux médias contenant des liens de téléchargement sera diffusée dès que ce matériel sera disponible.

Un objectif partagé

BWT s’engage depuis longtemps dans la réduction des plastiques grâce à l’adoption de récipients réutilisables et de filtres recyclables pour réduire les déchets et la pollution dans le monde moderne.

Avec cet objectif plus clairement ciblé que jamais, BWT continuera à soutenir l’équipe dans ses efforts pour atteindre les objectifs de durabilité, notamment en réduisant les plastiques à usage unique.

La technologie innovante et le savoir-faire exceptionnel de BWT ont eu un impact incroyablement positif sur la réduction des émissions de CO2 par rapport à l’eau en plastique à usage unique. Les clients visitant les bâtiments d’accueil en bord de piste de l’équipe pour remplir leurs bouteilles réutilisables avec de l’eau produite localement – une excellente dégustation – BWT Magnesium Mineralized Water profiteront d’une expérience gustative de première classe combinée à une manière pratique de boire.

Quelques mots

Otmar Szafnauer, PDG et directeur d’équipe, BWT Racing Point F1 Team: «Depuis 2017, nous avons vraiment apprécié de bâtir un partenariat réussi avec BWT et nous sommes ravis de célébrer notre quatrième année ensemble en les accueillant comme notre partenaire titre. Cette collaboration élargie reflète vraiment la loyauté, l’engagement et l’énergie qu’ils apportent à la famille Racing Point. Je suis ravi que nous puissions lancer notre saison ici à Mondsee au domicile de BWT et mettre en lumière le précieux travail accompli par BWT pour favoriser la durabilité. Nous avons déjà vécu de nombreux moments mémorables sur piste et hors piste et nous avons hâte d’en ajouter davantage au cours de la saison 2020. »

Andreas Weißenbacher, PDG de BWT: «Au cours des trois dernières années, nous avons introduit notre couleur rose distinctive dans la Formule 1 et construit une relation très forte avec Racing Point. Nous nous engageons à aider cette équipe à atteindre ses objectifs et c’est pourquoi nous avons choisi d’augmenter notre soutien en devenant partenaire titre. En travaillant ensemble de cette manière, nous pensons que l’équipe peut être beaucoup plus compétitive sur la piste en 2020. Nous soutiendrons également l’effort de l’équipe pour devenir plus durable. Ensemble, nous allons réduire l’utilisation de bouteilles jetables sur la piste, minimiser les déchets plastiques et faciliter le traitement local et la consommation d’eau. »

.