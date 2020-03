Calendrier des discussions fixé pour jeudi, toutes les équipes doivent s’entendre

Date publiée: 18 mars 2020

Les patrons de la Formule 1 auront une vidéoconférence avec les équipes jeudi pour discuter d’un éventuel calendrier 2020, nécessitant que les 10 équipes s’inscrivent aux changements.

En vertu de la réglementation F1, le calendrier doit être signé avant le 1er janvier de chaque année, tout changement nécessitant l’approbation unanime des équipes.

Cela signifie que la F1 doit trouver un terrain d’entente pour que la saison 2020 se poursuive.

La Formule 1 a annulé le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison après qu’un membre de l’équipe McLaren eut été testé positif pour le coronavirus.

Un jour plus tard, Bahreïn et le Vietnam ont été reportés, rejoignant la Chine sur cette liste, tandis que les GP néerlandais et espagnol devraient également être reportés.

Cela signifie que Monaco pourrait être la première course de cette saison, bien que d’autres rapports affirment que ce sera le Grand Prix de Bakou en juin.

Selon Gazzetta dello Sport, Liberty Media tiendra une «vidéoconférence» avec les chefs d’équipe de F1 ce jeudi pour discuter du calendrier.

“La proposition qui sera faite sera d’essayer à partir de Monte-Carlo (24 mai) ou au plus tard à Bakou (7 juin)”, rapporte la publication sportive italienne.

«Le calendrier restera quasiment inchangé jusqu’au Brésil avec Monza le 6 septembre.

“Les équipes discuteront de l’opportunité de raccourcir ou même d’annuler la pause estivale pour entrer aux Pays-Bas, la date la plus populaire le 23 août, une semaine avant Spa, mais le souci est que courir Zandvoort et Spa à seulement sept jours d’intervalle pourrait nuire à la participation des deux. .

«L’alternative est de courir le 16 août, mais à ce stade, il n’y aurait que deux semaines depuis la Hongrie.

«Après le Brésil (15 novembre), voici un calendrier très chargé avec la Chine (22 ou 29), Bahreïn (29 ou 6) et Abu Dhabi (13 décembre). Le Vietnam, qui devrait faire ses débuts cette année, reporterait son entrée d’un an. »

Mais alors que Gazzetta espère un départ à Monaco, Auto Motor und Sport estime que ce sera Bakou.

La publication allemande indique qu’il est question d’un «calendrier des courses dans lequel la saison ne commence que le 7 juin à Bakou. Les équipes et les supporters devraient donc affronter 18 courses en 182 jours. »

Il a ajouté: «À la fin de cette semaine, Carey, Brawn et les chefs d’équipe veulent approuver leur plan de bataille pour le reste de la saison. Et le nouveau calendrier n’aura qu’un caractère provisoire étant donné la situation imprévisible.

«Compte tenu de la situation dramatique de Corona en Europe, il y a peu d’espoir que les courses aux Pays-Bas, en Espagne et à Monaco se déroulent comme prévu.

«La Formule 1 se prépare déjà mentalement pour un début de saison le 7 juin en Azerbaïdjan. Par la suite, après un premier examen, un programme stressant avec de nombreuses doubles grèves et des «triples en-têtes» est prévu.

“Si tout se passe bien, 18 courses pourraient avoir lieu en 182 jours.”

