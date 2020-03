Calendrier F1 F1 proposé par PlanetF1 pour huit courses

La Formule 1 n’a besoin que de huit courses pour que la saison soit un championnat du monde.

Il est question de répartir 18 courses en 182 jours, un peu de folie qui impliquera des triples en-têtes et potentiellement des week-ends de course de deux jours.

Cependant, sans aucun signe de l’arrêt de la pandémie de coronavirus, la Formule 1 peut ne pas avoir 182 jours.

Ça va, sauf pour le manque de course, il ne faut que huit courses pour constituer un championnat et couronner un champion du monde.

PlanetF1 présente le calendrier des huit courses qu’il aimerait voir et les souvenirs qui illuminent les sens.

Montréal

Le Circuit Gilles Villeneuve sait délivrer le chagrin et l’exaltation, il suffit de demander à Sebastian Vettel qui a franchi la ligne d’arrivée la saison dernière mais a terminé deuxième.

Le circuit de 4,3 km sur l’île artificielle de Notre Dame a accueilli son premier Grand Prix de F1 en 1978, course remportée par nul autre que le seul Gilles Villeneuve du Canada.

Le circuit à faible appuis est l’un des plus rapides du calendrier et est un favori des pilotes, et ce n’est pas étonnant compte tenu des courses qu’il a produites.

En 1991, Nigel Mansell a couru vers la victoire, du moins le pensait-il.

Célébrant son dernier tour au lieu de se concentrer sur l’atteinte du drapeau à damier, il salua la foule, sûr que celui-ci était dans le sac.

Sa Williams a calé lorsque le régime a chuté et s’est immobilisé à deux virages de la ligne d’arrivée. Nelson Piquet a remporté la victoire.

Un conducteur qui comprend mieux que la plupart des hauts et des bas de Montréal est Robert Kubica.

En 2007, il a subi des blessures relativement mineures dans un accident monumental dans lequel sa BMW-Sauber a été totalisée.

Avec son aile avant renversée après avoir coupé la Toyota de Jarno Trulli, Kubica continue tout droit à l’entrée de l’épingle à cheveux et heurte violemment le mur.

Il a rebondi sur le mur intérieur, a rebondi sur l’herbe et a basculé, a glissé et s’est finalement arrêté.

Un an plus tard, il est revenu au Canada pour remporter le grand prix devant son coéquipier Nick Heidfeld. Il reste la seule victoire de Kubica en F1.

Puis il y a eu la saga record de quatre heures de Jenson Button en 2011, 1999 et la montée du Mur des champions et bien sûr le duel de l’année dernière entre Vettel et Lewis Hamilton qui s’est terminé par une pénalité pour le pilote Ferrari.

Silverstone

Berceau du Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone est vendu chaque année. Il ne peut pas toujours livrer des humdingers mais en ce qui concerne l’atmosphère, peut-être la seule course sur laquelle le calendrier qui défie cette piste est Monza – mais nous y reviendrons plus tard.

Les Britanniques se sont bien débrouillés sur leur piste à domicile depuis l’émotion de la victoire de Johnny Herbert en 1994, grâce en partie à l’enchevêtrement de Damon Hill et Michael Schumacher, à Mansell annulant l’avance de 29 secondes de Nelson Piquet pour gagner en 1987.

Mais l’une des meilleures courses de ces derniers temps n’a pas été remportée par un Britannique mais plutôt par un Finlandais. Et une course pour le principal rival des équipes de F1 britanniques, Ferrari.

En 2007, il s’agissait de Ferrari contre McLaren, tandis que McLaren avait sa propre bataille interne du nouveau venu Hamilton contre le double champion du monde Fernando Alonso.

Hamilton a pris la pole position sur son circuit à domicile pour le plus grand plaisir des fidèles. Il a mené jusqu’à ce qu’il doive faire un stand au 16e tour, remettant la position de piste à Raikkonen.

Raikkonen a établi des tours rapides pour dépasser Hamilton quand il est arrivé pour son arrêt avec Alonso a donné la tête. Cependant, la circulation pour l’Espagnol signifiait qu’il était également sorti derrière le Finlandais après son arrêt et, encore plus de trafic, l’empêchait d’attaquer malgré ses pneus plus frais.

Raikkonen gagnerait la course avec deux secondes d’avance sur Alonso. Il battrait également les coéquipiers McLaren au titre mondial par un seul point.

Spa-Francorchamps

44 tours de pur plaisir de conduite, de beaux paysages et d’action intense. C’est une piste qui teste le courage des pilotes, mais pas autant qu’auparavant.

En 1966, à une époque où la sécurité était presque une pensée après coup, John Surtees a couru sous la pluie pour remporter la victoire au Grand Prix de Belgique.

Surtees a commencé la course depuis la pole position et a pris les devants tandis qu’une averse torrentielle a conduit au chaos derrière lui.

Les pilotes se sont écrasés tout au long du premier tour, qui, pour une raison déconcertante, s’est déroulé sous des drapeaux verts, dont un horrible pour Jackie Stewart.

Il a heurté un poteau téléphonique avec son BRM P261 et a atterri à l’envers dans un fossé. Avec du carburant versant sur lui, Graham Hill et Bob Bondurant, qui étaient également partis, ont secouru le Britannique.

Stewart a subi une fracture de l’épaule et une côte fissurée lors de l’accident.

De retour sur la bonne voie, Surtees a brièvement perdu la tête face à Jochen Rindt mais s’est battu pour prendre la tête. Alors que la piste s’asséchait, il a couru vers une victoire de 42 secondes sur Rindt avec Lorenzo Bandini à la troisième place.

Bandini était un tour sur le vainqueur de la course et l’un des cinq autres pilotes à terminer le grand prix.

Les GP de Belgique mouillés ont également vu une victoire pour Alberto Ascari en 1952, la montée d’Ayrton Senna en 1985 et de Michael Schumacher qui courait de la 16e place sur la grille au premier pour remporter son deuxième des six GP de Belgique en 1995.

Monza

La cathédrale de la vitesse est non seulement un favori des conducteurs mais aussi des favoris des fans, surtout si ces fans s’appellent eux-mêmes ‘tifosi’.

En ce qui concerne l’atmosphère, il y a peu de lieux qui produisent le genre d’émotion que ce morceau historique apporte.

Il n’inclut plus les talus abrupts d’antan, mais en regardant les conducteurs parcourir des virages conçus pour une ligne parfaite ou atteindre des vitesses de 360 ​​km / h, Monza a produit des moments de l’histoire.

Au moins cinq d’entre eux ont été gracieusement fournis par Schumacher dans une Ferrari.

L’une de ses victoires les plus populaires a eu lieu en 1998 lorsque, aidant Ferrari à rebondir après des années sans championnat, Schumacher a affronté McLaren.

Revendiquant la pole position devant Jacques Villeneuve et Mika Hakkinen, ce dernier a pris un départ aveuglant tandis que Schumacher tombait au cinquième rang.

Au lieu de contrôler des feux au drapeau, Schumacher a été contraint de faire des dépassements, notamment en passant Villeneuve pour le quatrième, puis Eddie Irvine pour le troisième.

Pourchassant les McLaren de David Coulthard et Hakkinen, Coulthard n’a pris la tête de son coéquipier que pour son coup de moteur.

Schumacher a bondi sur Hakkinen alors que le Finlandais s’occupait de la fumée de son coéquipier, dépassant le Finlandais et le Coulthard frappé pour mener la course.

Le Merc V10 de Coulthard explose, permettant à Michael Schumacher de voler l’avance de courte durée d’Hakkinen. GP d’Italie, Monza, 1998. # F1 pic.twitter.com/CqhjN3HNWH

– F1 dans les années 1990 🚦🏎🏁🏆🍾 (@ 1990F1) 1er avril 2017

Hakkinen a tenté de se défendre plus tard dans la course et n’a fermé sur Schumacher que pour que ses freins arrière échouent, le jetant dans un tour à la chicane Roggia.

Schumacher a tenu bon pour la victoire, Hakkkinen a chuté à P5.

Suzuka

La Formule 1 visite Suzuka et le pays des Samouraïs depuis 1987.

Suzuka est une piste connue pour ses coins emblématiques tels que 130R ou les courbes «S». Il est rapide, il coule et il est le lieu de nombreuses batailles les plus féroces d’Ayrton Senna et d’Alain Prost.

Senna et Prost se sont alignés premier et deuxième sur la grille du GP du Japon en 1990, les deux rivaux rivaux se battant pour le prix ultime, le titre mondial.

Avant le grand prix, Senna s’est approché des commissaires sportifs pour demander que la pole position soit déplacée du côté le plus propre de la piste.

Ils ont dit oui seulement pour que le président de la FISA, Jean Marie Balestre, intervienne et arrête le changement.

Senna était livide.

En partant de la pole, mais sur le côté sale, Prost a pris un avantage et Senna a tenté de le reprendre dans le premier virage. Les deux ont pris contact et se sont retirés du grand prix.

Le crash a fait que Senna a décroché le titre des Pilotes car, avec une seule course restante, Prost n’a pas pu combler l’écart de points.

Le shunt d’Ayrton Senna avec Alain Prost dans le virage 1 qui a décidé du championnat en faveur de Senna. Senna bouillonnait toujours sur les événements de Suzuka ‘89, et en colère que le point de la grille de Pole Position se trouve du côté sale du circuit. GP du Japon, Suzuka, 21 octobre 1990. # F1 pic.twitter.com/oRNiXzU6Ty

– F1 dans les années 1990 🚦🏎🏁🏆🍾 (@ 1990F1) 21 octobre 2019

La question que beaucoup veulent encore savoir est si elle a été délibérée de la part du Brésilien.

La course a suivi le chemin de Nelson Piquet de Benetton-Ford.

Et n’oublions pas Senna en 1989 où il serait disqualifié par les commissaires pour avoir raté la chicane suite à une collision avec, vous l’aurez deviné, Prost.

Il y a eu aussi des célébrations de Suzuka pour le Brésilien qui, en 1988, a produit l’un de ses plus grands disques pour battre Prost à la victoire, et encore en 1993 dans ce qui allait prouver son avant-dernière victoire en Grand Prix.

Austin

Pensez aux États-Unis GP et l’un ira invariablement en 2005 à l’Indianapolis Motor Speedway, une course dans laquelle seulement six voitures ont pris le départ.

La Formule 1 est revenue au Brickyard un an plus tard, mais les dégâts ont été causés.

Indy a fait ses adieux à ce sport et ce n’est que lorsque le Circuit des Amériques est entré dans le mix en 2012 que la Formule 1 est revenue en Amérique.

C’est ainsi que l’amour de Lewis Hamilton avec Austin a commencé.

Il a cinq victoires sur la piste texane, aucune plus controversée que 2015 et le célèbre incident de lancer de chapeau gracieuseté de Nico Rosberg.

Nico Rosberg jette sa casquette à Lewis Hamilton après le Grand Prix des États-Unis pic.twitter.com/wT05LCwbO3

– Sky News (@SkyNews) 26 octobre 2015

Un week-end très, très humide avec des pluies torrentielles, Rosberg a pris la pole position après avoir dépassé le Q2 tandis que son rival titre Hamilton, 66 points devant au classement, a commencé P2.

Rosberg avait besoin de la victoire et le regardait sur la bonne voie au moins jusqu’à ce qu’il fasse une erreur au tour 48.

Il a glissé hors de la piste en raison du patinage des roues et Hamilton a traversé pour mener. Il a naturellement transformé cela en victoire tandis que Rosberg devait se contenter de la deuxième place.

Et deuxième du championnat ainsi que cette victoire à Austin, Hamilton a décroché son troisième titre de champion du monde des pilotes.

Rosberg n’était pas content et dans la salle de récupération a jeté une casquette que Hamilton lui avait lancée sur le coureur britannique.

L’Allemand l’a appelé «juste nos jeux typiques». Le reste du monde l’a vu comme le dernier clou dans le cercueil de la civilité entre les coéquipiers de Mercedes.

Mexico

Après deux décennies dans le noir, la Formule 1 est revenue à Mexico en 2015, au volant de l’Autódromo Hermanos Rodríguez remanié.

Ce n’était pas un thriller. Enfer, c’était ennuyeux à la limite.

L’année suivante, grâce à la contribution des stadiers, ce fut le chaos – mais après le drapeau à damier.

Les pilotes alignés avec Hamilton en pole position devant Rosberg, Verstappen, Daniel Ricciardo. Ils ont terminé avec Hamilton en P1 devant Rosberg, Ricciardo et Verstappen.

Mais que s’est-il passé entre le premier et le dernier tour? En général, pas grand-chose du moins jusqu’au tout dernier tour du grand prix.

Hamilton et Rosberg se dirigeaient confortablement vers le 1-2 dans leur Mercedes.

Verstappen, Vettel et Ricciardo se battaient pour la dernière place du podium dans le dernier tour avec le Néerlandais faisant tout ce qu’il pouvait pour garder Vettel à distance.

Cependant, tout est allé un peu trop loin selon les commissaires. Ils ont frappé Verstappen avec une pénalité de cinq secondes pour avoir coupé un coin pour rester en tête de Vettel. Il est passé du troisième au cinquième.

Vettel montait sur le podium. Mais il n’a pas gardé P3 très longtemps.

Peu de temps après la pulvérisation du champagne, il a été frappé d’une pénalité de 10 secondes pour s’être déplacé au freinage pour bloquer Ricciardo alors que l’Australien tentait de prendre position sur lui au tour 69 de la course de 71 tours.

Ricciardo est passé au troisième, Verstappen au quatrième et Vettel est tombé au cinquième.

Mais avec plus d’excitation dans la salle des commissaires sportifs que sur la piste de course, pourquoi avons-nous choisi le Mexique…

Avez-vous vu ces fans? C’est une raison suffisante pour vouloir se rendre à Mexico!

Interlagos

L’Autódromo José Carlos Pace, également connu sous le nom d’Interlagos, abrite le GP du Brésil. Berceau de légendes comme Ayrton Senna, Nelson Piquet et Emmerson Fittipaldi.

Aujourd’hui, le Brésil n’a pas un seul pilote sur la grille de F1, mais cela ne signifie pas que la Formule 1 n’est pas ravie de visiter l’Amérique du Sud car la piste offre souvent des thrillers, surtout sous la pluie.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le parking le plus cher du monde? Ne cherchez pas plus loin que le Grand Prix du Brésil 2003.

La pluie a toujours fait monter les enchères sur le circuit d’Interlagos et 2003 n’a pas fait exception.

Il a plu dès le premier tour, le virage 3 se révélant être un point chaud pour les problèmes avec pas moins de six voitures qui tournaient.

Ils comprenaient Juan Pablo Montoya, ses Williams marqués par Antonio Pizzonia alors qu’il partait au même coin quelques instants plus tard, Schumacher et Jenson Button.

Alors que le chaos se jouait, le gardien de poteau Rubens Barrichello semblait sur la bonne voie pour que la victoire ne soit refusée que lorsque sa Ferrari a subi un système de carburant.

Cela a permis à Kimi Raikkonen de prendre la tête devant le Jordan de Giancarlo Fisichella. Au tour 54, Raikkonen a couru large et Fisichella l’a dépassé pour la tête seulement pour que Mark Webber s’écrase lourdement dans les barrières de béton de chaque côté du circuit – et Fernando Alonso pour aggraver la situation car il n’a pas remarqué les drapeaux agités et a plongé directement dans Débris de Webber.

La course a été annulée et a compté un tour, mais en raison d’un problème de timing, c’est Raikkonen qui a remporté la victoire avec Fisichella P2 et sa Jordanie en feu après avoir surchauffé derrière la Safety Car.

Quelques jours plus tard, Fisichella a finalement été déclarée gagnante.

Par Michelle Foster

Êtes-vous d’accord avec la sélection ou avons-nous oublié votre favori? Envoyez-nous un message et faites-nous connaître votre calendrier de huit courses.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.