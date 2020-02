Camilleri: Nous n’abandonnons jamais et notre ambition est de gagner

Le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, maintient que son entreprise abordera la saison 2020 comme n’importe quelle autre, malgré les changements imminents de la réglementation en 2021 et le plafond de coûts associé.

Mardi, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, Camilleri a souligné que la mission de Ferrari cette année est, comme toujours, de gagner.

«Cette année se révélera assez critique en termes de Formule 1. Notre ambition reste comme toujours, de chercher à gagner. Et c’est [why] nous continuerons d’investir dans nos infrastructures, nos ressources et notre créativité technologique tout en continuant à développer notre voiture 2020 au fil de la saison », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si cela changerait si la Scuderia venait à prendre du retard, en particulier avec des ressources supplémentaires devant être consacrées à la voiture 2021, Camilleri était catégorique.

«Nous n’abandonnons jamais et notre ambition est de gagner. Et donc, je ne pense pas que nous allons relâcher le pied en termes de Formule 1 en 2020 ou au-delà. “

Cela dit, Camilleri a admis que 2020 sera une année pas comme les autres sur le plan financier.

«Les nouveaux règlements techniques qui entreront en vigueur en 2021 entraîneront le développement de notre voiture très sensiblement différente, ce qui nécessitera évidemment des ressources et des dépenses supplémentaires dès cette année.»

“[We’re] sorte de doubler parce que nous devons travailler sur une voiture totalement neuve plutôt que d’en développer une. »

«Vous devez supposer qu’en 2021 et par la suite, les voitures de Formule 1 [cost] devrait baisser, notamment en raison du plafond budgétaire [counting] pour une grande partie de la voiture elle-même. “

Hypothèse largement répandue dans le paddock, la déclaration de Camilleri semble confirmer que les équipes de F1 les plus riches s’attendent à conserver leur avantage en matière de développement, malgré le plafond budgétaire, du moins à court terme.

Pas plus tard qu’hier, nous avons annoncé qu’Andreas Seidl de McLaren ne s’attend pas à ce que son équipe gagne des courses avant 2023, et si l’on en croit Camilleri, il sera en effet difficile de concourir plus tôt.

