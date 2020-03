Carey: Avec le recul, vous regardez les choses différemment

Date publiée: 14 mars 2020

Le PDG de la Formule 1, Chase Carey, estime qu’il a été trop facile de critiquer la manière dont la F1 gère la situation des coronavirus, en particulier avec le recul.

Bien que de nombreux pays interdisent les grands rassemblements et les événements sportifs, la Formule 1 a poursuivi le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison.

Plus tôt cette semaine, le paddock de 2 000 personnes est arrivé à Melbourne, après quoi un membre de l’équipe McLaren a été testé positif pour le coronavirus.

McLaren s’est immédiatement retirée du week-end du Grand Prix, invoquant un «souci du devoir» envers toutes les autres personnes impliquées dans le sport.

Le lendemain matin, les patrons de la Formule 1, dirigés par Carey, ont décidé d’annuler le Grand Prix d’Australie.

“Je pense que nous avons pris la bonne décision au fil de son évolution”, a déclaré l’Américain.

«Je pense que nous pensons que nous avons bien travaillé avec tous nos partenaires pour prendre cette décision.

“De toute évidence, nous ne contrôlons pas la façon dont divers événements évoluent – en particulier certaines des infections et certaines des maladies.

«Nous sentions que nous avions pris la bonne décision lorsque nous avons déménagé ici.»

Cependant, avec un membre de l’équipe McLaren atteint du virus et 14 autres en quarantaine, Carey et F1 ont géré la question.

“Avec le recul, vous allez toujours voir les choses différemment”, a-t-il poursuivi.

“Il est donc difficile de revenir en arrière et de regarder la suite.

«Dans de nombreux endroits à travers le monde, il est clair que la situation en seulement 24 à 48 heures est très différente de ce qu’elle n’était pas si longtemps.

«Les gens voyageaient à travers l’Europe et les États-Unis; dans les 24 heures, ils ne voyagent plus entre ces pays.

«Je pense donc que ce sont des questions que vous devez traiter en temps réel, prendre des décisions efficaces et effectives et essayer de vous assurer que vous obtenez toutes les contributions et l’expertise que vous pouvez pour faire la bonne chose.

“Je pense que nous sommes arrivés au bon endroit.”

Alors que Carey avait initialement déclaré après l’annulation du GP d’Australie qu’il n’annulerait pas immédiatement Bahreïn et le Vietnam, la Formule 1 a maintenant annoncé qu’aucune course ne se déroulerait.

En fait, le sport peut être suspendu jusqu’au GP de Monaco de mai.

