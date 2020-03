Carey: Je pense que nous avons pris les bonnes décisions

Au milieu des critiques concernant le retard de l’annulation du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison de Formule 1 ce week-end, le PDG du sport, Chase Carey, insiste sur le fait que les bonnes décisions ont été prises au moment opportun.

Les drapeaux rouges ont flotté il y a deux semaines lorsque l’Italie est devenue l’épicentre européen du COVID-19, qui s’est depuis propagé au hasard et rapidement à travers le monde, qui a depuis du mal à faire face au coronavirus.

Plus tôt dans la semaine, un membre du personnel de McLaren a été diagnostiqué comme porteur, sur lequel l’équipe a décidé de se retirer de la course. Cela a déclenché une réunion d’urgence entre les équipes, les organes directeurs et les organisateurs qui a duré plusieurs heures et jusque tard dans la nuit de vendredi à Melbourne.

S’adressant aux journalistes à la suite de l’annonce de l’annulation, Carey a déclaré aux journalistes: «Je veux ajouter nos pensées aux personnes qui ont été touchées par cela. Je veux également exprimer notre déception au nom des fans. C’est la course que nous attendons toujours avec impatience, grands fans ici.

«Nous sommes désolés de ne pas l’avoir, mais la situation a été très fluide. Je pense que nous avons pris les bonnes décisions. Nous avons bien travaillé avec nos partenaires. Je pense que nous sommes tous déçus de ne pas l’avoir. Mais ce sont des moments difficiles et je pense que nous avons pris les décisions que nous devons prendre. »

Plus tard, quand la confirmation est venue que les courses à venir à Bahreïn et au Vietnam devaient – comme le Grand Prix de Chine – être reportées, Carey a déclaré dans un communiqué: «La situation mondiale concernant le COVID-19 est fluide et très difficile à prévoir et il est juste que nous prenions le temps d’évaluer la situation et de prendre les bonnes décisions.

«Nous prenons cette décision avec la FIA et nos promoteurs pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées en F1 et de nos fans. Le Grand Prix de Bahreïn est une course passionnante dans notre calendrier, et nous avons hâte d’y être dès que possible.

“Nous attendons également avec impatience la course inaugurale du Vietnam et apportons le spectacle de la F1 à l’une des villes les plus excitantes du monde”, a ajouté Carey.

Pendant ce temps, les rapports suggèrent que la saison de Formule 1 ne commencera qu’avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin, ce qui signifierait également le report ou l’annulation des courses en Hollande, en Espagne et à Monaco, le joyau de la couronne du sport.

Cependant, la situation constamment dynamique de la pandémie de COVID-19 signifie que la planification est inutile car personne ne peut prédire ce que demain réserve à l’humanité.

