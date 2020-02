Carey: le Grand Prix de Chine ne devrait pas aller de l’avant

Il est peu probable que le Grand Prix de Chine se déroule comme prévu le 19 avril en raison de l’apparition du coronavirus, a déclaré mercredi à . le chef de la Formule 1, Chase Carey.

“Nous reconnaissons que le report de l’événement est certainement une possibilité et vous pourriez probablement aller encore plus loin et dire une probabilité juste compte tenu de ce qui semble se produire”, a déclaré Carey, PDG et président exécutif du groupe Formula One.

Le virus pseudo-grippal a tué plus de 1 100 personnes et infecté plus de 44 000 en Chine après sa première apparition à Wuhan à la fin de l’année dernière.

L’instance dirigeante de la course automobile, la FIA, a déclaré qu’elle suivait de près la situation en Chine, la course sur le circuit international de Shanghai devant être la quatrième manche de la saison 2020.

Des reportages dans les médias en Europe et aux États-Unis ont indiqué que la course serait reportée mercredi plus tard.

Avec un record de 22 courses programmées pour la saison 2020, il serait difficile de replacer une course en Chine à une date ultérieure.

L’absence de l’épreuve chinoise laisserait un écart de quatre semaines entre le Grand Prix du Vietnam le 5 avril et le Grand Prix des Pays-Bas le 3 mai.

De nombreux événements sportifs internationaux ont été annulés en raison d’un coronavirus, notamment la série de courses automobiles de Formule E entièrement électrique qui a abandonné les plans d’une course dans la ville chinoise de Sanya le mois prochain.

