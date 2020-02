Carey: le Grand Prix de Miami dans cinq à dix ans

Selon Chase Carey, patron de Liberty Media, la course à la Formule 1 à Miami, qui se déroule depuis longtemps, n’aura pas lieu de si tôt.

Un lieu que Liberty essaie d’amener au calendrier de la F1 depuis près de deux ans, Carey a concédé que l’opposition locale se révèle plus rigide que prévu.

“Nous savions que cela prend du temps aux États-Unis”, a déclaré Carey à motorsport-total.com.

«D’un autre côté, il faut aussi dire que cela prend plus de temps que nous l’espérions. C’est frustrant parce que nous avons investi beaucoup de temps, mais il semble y avoir une complexité croissante. “

«Je pense que nous devons accepter la réalité qu’il s’agit d’un délai de plus de cinq ans. L’objectif est maintenant une course au cours des cinq à dix prochaines années à partir d’aujourd’hui. Dans ce cadre, 12 mois [delay] n’est pas grave. Mais cela ne veut pas dire que c’est [not] de plus en plus frustrant. “

Le problème pour Liberty et leur partenaire, les Miami Dolphins de la NFL, est qu’il existe un mouvement, dirigé par la commissaire du comté de Miami-Dade, Barbara Jordan, qui s’oppose totalement à l’accueil de la course dans ce qui est une zone commerciale et résidentielle mixte.

«Il semble qu’il y ait certains changements dans le processus politique sur lesquels nous devons nous attaquer. … Que nous devons trouver un équilibre », a admis Carey.

Mercredi, F1 et les Dolphins ont remporté une victoire mineure lorsque le vote sur une ordonnance locale pour les forcer à demander l’approbation du public pour utiliser le stade Hard Rock de l’équipe s’est terminé par une impasse 6-6, mais la Jordanie a annoncé son intention de déposer une plainte contre eux. peu après.

En conséquence, le développement de la course se poursuivra, mais seulement à un filet.

Au moment où Miami est prêt, Liberty – qui a exprimé depuis l’achat de ce sport en 2017 son intention d’avoir une deuxième course américaine – pourrait avoir son objectif ailleurs, le propriétaire d’Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske, a dit être intéressé par la création de pistes. son retour en F1.

“Je connais les Penskes et j’ai eu des contacts avec eux avant d’acheter Indianapolis”, a admis Carey. “Mais je n’ai aucun commentaire sur les conversations.”

“Nous sommes conscients de leur intérêt. Bien sûr, c’est une piste emblématique dans le monde du sport automobile. Cela fait partie de la «Triple Couronne» avec Monaco et Le Mans. Cela dit tout sur l’importance de cette piste dans le sport automobile. »

