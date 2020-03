Carey: le régime précédent “ craquait ” le sport

Le PDG de la Formule 1, Chase Carey, a vivement critiqué ce qu’il considérait comme l’état d’esprit négatif de l’ancien propriétaire du sport sous Bernie Ecclestone, indiquant que leur attitude n’avait fait que nuire à la commercialisation de leur produit.

Carey, qui a remplacé Ecclestone dans le cadre du rachat de F1 par Liberty Media en janvier 2017, a laissé entendre que l’ancien supremo et ses cohortes étaient beaucoup trop contents pour critiquer sans proposer de solutions.

«Il y avait des choses que le sport devait maîtriser, mais ce n’est pas le cas», a-t-il déclaré à Autosport, en utilisant la hausse des coûts comme exemple d’un problème que ses prédécesseurs n’ont pas résolu.

En outre, il a souligné la réception méprisante d’Ecclestone à l’introduction des moteurs V6 hybrides-turbo en 2014.

“J’ai parlé du moteur hybride et de l’incroyable technologie qui y est associée, et pourtant, les années qui nous ont précédés ont été pour la plupart des gens qui le craquaient plutôt que de dire:” C’est le moteur le plus efficace, c’est une technologie incroyable, «et ce fut vraiment une étape pour le sport de traiter un problème important.»

Étant si direct de telles critiques, Carey a suggéré que le régime Ecclestone a nui aux intérêts des candidats à la course, ce que Liberty a réussi à renverser.

“Il y avait des questions sur le côté promoteur de notre entreprise, et je pense que la force de cette [currently] a été indiqué et a été un vrai positif », a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est un signe de l’intérêt pour le sport, de l’intérêt qui n’était pas exploité parce que le sport ne faisait pas les choses dont vous aviez besoin.

“Le sport était devenu un peu trop critique envers lui-même, comme je l’ai dit, en craquant sur les moteurs, Bernie disant” Je n’achèterais pas de billet “.

“C’est se plaindre, pas réparer.”

“Il y a eu des problèmes, mais il n’y a pas eu assez d’action pour résoudre les problèmes, comme les coûts.”

“Habituellement, dans la vie, si vous avez des problèmes, vous les résolvez.”

Depuis sa prise de fonction en tant que PDG, Carey a conduit la F1 dans une nouvelle direction commerciale et technique, avec le lancement d’une série documentaire Netflix, un service de streaming en ligne, des courses au Vietnam et aux Pays-Bas et, à partir de 2021, une refonte complète de la réglementation.

.