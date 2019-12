Carey: Les pilotes sont nos héros, Lewis parmi les plus grands

Chase Carey ne croit pas que la Formule E, la série de courses tout électrique, soit une menace pour la future Formule 1 et cite les pilotes héroïques de haut vol comme la plus grande carte à tirer pour les fans de cette époque.

Le PDG de la Formule 1 a déclaré que Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de F1, défenseur hautement visible et vocal de nombreux mouvements sociaux, y compris le véganisme, était au cœur de cette poussée et a déclaré des pilotes de haut niveau: «Ils sont critiques. Les sports sont basés sur les héros et nos plus grands héros sont les pilotes.

«Lewis a vraiment été dans de nombreux cas, vous savez, un incroyable leader dans ces initiatives. De toute évidence, il a de nombreuses causes publiques qu'il souhaite poursuivre. Il est six fois champion du monde. Vous savez donc que l'importance de lui parle d'elle-même.

«Il n'est pas seulement l'un des grands pilotes d'aujourd'hui. Il est l'un des grands pilotes de tous les temps », a déclaré Carey.

Il a également admis que la F1 rivalise avec de nombreux sports dans le paysage médiatique mondial, mais certains pensent que la Formule E – désormais remplie de meilleurs pilotes et constructeurs automobiles – est la plus grande menace.

"Non, en fait, ce ne serait certainement pas de la Formule E", a déclaré Carey à CNN. «Je pense que la Formule E est un véhicule très différent aujourd'hui, en grande partie une cause sociale et, vous savez, c'est une fête de rue.

«Je pense que nous sommes en concurrence avec tout ce qui existe. Je veux dire, certainement d'autres sports mais d'autres événements et je pense qu'il est important que nous fassions de notre sport tout ce qui le rend spécial. C'est un sport unique qui allie technologie et sport, c'est un sport qui choque vos sens.

Ses commentaires concordent avec ceux du président de la FIA, Jean Todt, qui a déclaré cette semaine qu'il faudra des «décennies» pour que la technologie entièrement électrique rattrape les niveaux de performance de la F1.

Carey a poursuivi: «C'est un sport qui a des pilotes incroyables, qui prend des risques incroyables, avec un talent incroyable et c'est un sport qui est vraiment un spectacle. Ce n'est pas seulement un événement de deux heures, nous sommes ici depuis trois jours, nous avons une variété de choses qui se passent.

"Il y a une profondeur et une richesse qui le rendent vraiment unique et je pense qu'il est important pour nous de souligner ce qui nous rend uniques par rapport à tout le reste. Je pense que la Formule E est un véhicule très différent aujourd'hui, en grande partie une cause sociale et, vous savez, c'est une fête de rue. "

La F1 s'efforce cependant d'être neutre en carbone d'ici 2030, et Carey pense qu'un autre domaine d'attention pour le propriétaire du sport, Liberty Media, est la «diversité».

«Nous voulons augmenter la diversité. Nous avons été très publics à ce sujet. Nous travaillons dur, en particulier la question de la diversité féminine, mais vraiment à tous les niveaux de diversité », a ajouté l'Américaine de 66 ans. (Rapport GMM supplémentaire)

