Carey: Merci à Sean Bratches au nom de la Formule 1

La Formule 1 a annoncé aujourd’hui que Sean Bratches quittera son poste de directeur général des opérations commerciales après trois ans au sein de l’organisation, il quittera la Formule 1 fin janvier 2020 mais continuera à soutenir l’entreprise dans un rôle de conseil à partir de les États Unis.

Sean a rejoint la Formule 1 en même temps que l’acquisition du sport par Liberty Media en janvier 2017 avec pour mission claire d’établir un groupe commercial de classe mondiale; une fonction qui n’existait pas auparavant sous ses propriétaires précédents.

Au cours des trois dernières années, Sean a construit et dirigé une équipe qui a transformé l’entreprise commerciale d’une entreprise à prédominance sportive en une marque mondiale de premier plan dans les médias et le divertissement. Dans le cadre de la transformation, il a mis en place une équipe de direction et une structure de classe mondiale qui continueront de servir le sport et ses fans à l’avenir.

Au cours de son mandat, la Formule 1 a élargi son portefeuille de sponsors, amélioré la portée et la portée des droits médias mondiaux du sport, renouvelé les accords clés de promotion des courses et annoncé deux nouvelles courses au calendrier de la Formule 1.

Les activités numériques de la Formule 1 ont été relancées sous sa direction en lançant une nouvelle plate-forme Web réactive et en étendant la marque dans des domaines tels que le direct au consommateur, la fantaisie, le podcasting, les licences et les paris. Toutes les mesures clés, y compris la participation aux courses, l’audience à la télévision et l’engagement et l’utilisation des médias numériques et sociaux ont augmenté au cours de son mandat.

En outre, il a créé et supervisé de nombreuses initiatives destinées aux marques et aux fans, notamment la célèbre série Netflix «Drive to Survive», l’hébergement de courses de voitures en direct dans les principaux centres-villes du monde entier, a créé la série Esports très réussie de Formule 1 et a introduit des innovations innovantes. des événements tels que la «Extreme Innovation Series» en collaboration avec le MIT

Sean Bratches quitte ses fonctions de directeur général des opérations commerciales de Formule 1 et se lance dans un rôle de conseil. Après trois ans dans ce rôle, Sean a décidé de retourner aux États-Unis pour se rapprocher de sa famille et entamer son prochain chapitre.

Après le départ de Sean, la majorité de ses subordonnés directs relèveront de Chase Carey, président-directeur général de la Formule 1.

Chase Carey, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré: «Je tiens à remercier Sean au nom de tous les membres de la Formule 1 pour le leadership, la passion et l’expertise qu’il a donnés à l’entreprise au cours des trois dernières années. Sean a transformé le côté commercial de la Formule 1 et un témoignage de son travail se reflète dans notre élan et notre croissance en tant qu’entreprise. Je suis heureux que Sean continue à être un conseiller pour nous depuis son domicile aux États-Unis, il fera toujours partie de la famille de Formule 1 et j’attends avec impatience ses conseils et ses conseils. Je lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles activités. »

Sean Bratches, Directeur Général des Opérations Commerciales de Formule 1, a ajouté: «Les trois dernières années en Formule 1 ont été un voyage incroyable, que j’ai apprécié à fond. Je tiens à remercier personnellement l’équipe de F1 pour leurs efforts et leur dévouement extraordinaires, ils sont les meilleurs des meilleurs et je suis convaincu qu’ils continueront à servir les fans et à mettre en œuvre la stratégie que nous avons définie dans les années à venir. Je suis fier de laisser la Formule 1 dans une meilleure position que lors de mon arrivée en 2017 et je sais que la fondation que nous avons mise en place en équipe continuera de servir nos fans du monde entier et d’atteindre de nouveaux publics. »

