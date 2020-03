Carey: Nous n’avons pas besoin de l’approbation des équipes pour réviser le calendrier 2020

La Chase Carey, PDG de F1, n’a pas besoin de l’approbation de ses équipes pour faire avancer un calendrier 2020 révisé.



Détaillant les étapes que les décideurs du sport prennent dans sa propre déclaration accompagnant celle publiée par la FIA jeudi, Carey a noté que s’il consultera les équipes pour établir un calendrier ajusté pour la saison 2020 F1, il ne le fait pas. besoin de leur approbation officielle.

Lors de la réunion [between F1, the FIA and all ten team principals] il y avait un soutien total pour les plans de reprogrammer autant de courses reportées que possible dès qu’il est sûr de le faire. La Formule 1 et la FIA travailleront désormais pour finaliser un calendrier 2020 révisé et consulteront les équipes, mais comme convenu lors de la réunion, le calendrier révisé ne nécessitera pas leur approbation officielle », a-t-il déclaré.

“Cela nous donnera la flexibilité nécessaire pour convenir de révisions d’horaires avec les promoteurs de course concernés et pour être prêt à commencer la course au bon moment.”

Pour l’instant, aucune proposition de ce à quoi ressemblerait le «calendrier révisé» de Carey n’a été rendue publique, mais il est largement prévu qu’il cherchera à faire passer le plus de courses possible, augmentant le nombre de back-to-backs et même avoir trois grands prix consécutifs.

Déjà, la mesure visant à déplacer la période de «pause estivale» de la F1 d’août à maintenant aurait été impopulaire auprès du personnel de l’équipe qui manquerait ainsi le temps de la famille et des vacances, et il semble maintenant que leurs patrons ont donné à Carey le règne libre pour encombrer davantage leur programme.

Cela dit, bon nombre des équipes les moins financées ayant besoin de revenus de courses pour rester à flot financièrement, les membres de l’équipe n’ont peut-être pas d’autre choix que de supporter ce qui pourrait finir par être une saison 2020 particulièrement exigeante.

