Carey présente des excuses aux fans de F1 dans une lettre ouverte

Date publiée: 17 mars 2020

Le PDG de la Formule 1, Chase Carey, a fourni une mise à jour et des excuses aux fans alors que la pandémie de coronavirus a effectivement suspendu tous les grands sports.

Les organes directeurs ont défini fin mai une nouvelle date de début potentielle pour la saison de Formule 1 2020, mais en supposant que la situation dans le monde s’améliore d’ici là.

L’Australie ayant été annulée et Bahreïn, la Chine et le Vietnam tous reportés, Carey s’est excusé dans une lettre ouverte pour les désagréments occasionnés.

La lettre complète se lit comme suit:

Chers fans de F1,

Nous voulions fournir quelques réflexions et perspectives de la semaine dernière alors que nous nous attaquons à la pandémie de coronavirus.

Avant tout, notre priorité est la santé et la sécurité des fans, des équipes et des organisations de Formule 1, ainsi que de la société en général.

Nous nous excusons auprès des fans concernés par l’annulation en Australie, ainsi que le report des autres courses à ce jour. Ces décisions sont prises par la Formule 1, la FIA et nos promoteurs locaux dans des circonstances qui changent et évoluent rapidement, mais nous pensons que ce sont les bonnes et nécessaires. Nous voulons également étendre nos réflexions à ceux qui sont déjà concernés, y compris ceux de la famille de Formule 1.

Nous reconnaissons que tout le monde veut savoir ce qui va suivre pour la Formule 1 en 2020. Nous ne pouvons pas apporter de réponses spécifiques aujourd’hui étant donné la fluidité de la situation. Cependant, nous prévoyons de lancer la saison du Championnat 2020 dès que cela sera sûr. Nous nous engageons quotidiennement avec des experts et des fonctionnaires pour évaluer la manière dont nous allons de l’avant au cours des prochains mois. Nous vous tiendrons au courant et vous fournirons des détails dès que possible sur formula1.com.

Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension et nous souhaitons à vous et à vos familles tout le meilleur.

Cordialement,

Chasse

