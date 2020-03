Carey présente ses excuses aux fans pour les annulations de courses de F1 · .

Le PDG et président de la Formule 1, Chase Carey, a présenté ses excuses publiques aux fans après l’annulation tardive du Grand Prix d’Australie il y a quatre jours.

Il a ajouté ses sympathies aux personnes concernées par la décision de supprimer trois autres races du calendrier. Jusqu’à présent, aucune nouvelle date n’a été annoncée pour aucun des événements.

La course d’ouverture de la saison a été annulée près de 12 heures après que McLaren a annoncé qu’elle ne participerait pas à l’événement car l’un des membres de son équipe avait été testé positif pour le Coronavirus. Les fans avaient déjà commencé à arriver sur la piste pour les essais de F1 vendredi matin lorsque le mot officiel a été donné que l’événement avait été annulé.

S’adressant aux fans dans une lettre publiée sur les comptes des médias sociaux du sport, Carey a déclaré: «Avant tout, notre priorité est la santé et la sécurité des fans, des équipes et des organisations de Formule 1, ainsi que de la société en général.

«Nous nous excusons auprès des fans affectés par l’annulation en Australie, ainsi que le report des autres courses à ce jour. Ces décisions sont prises par la Formule 1, la FIA et nos promoteurs locaux dans des circonstances qui changent et évoluent rapidement, mais nous pensons que ce sont les bonnes et nécessaires. Nous voulons également étendre nos pensées à ceux qui sont déjà affectés, y compris ceux de la famille de Formule 1. »

Liste actuelle des courses annulées en raison d’un coronavirusLa F1 a déjà annoncé que ses courses à Bahreïn, au Vietnam et en Chine ne se dérouleront pas aux dates prévues. Le championnat a indiqué qu’il avait l’intention d’être sa saison en Europe fin mai, mais Carey a admis qu’il ne pouvait pas être certain que cela serait possible.

“Nous reconnaissons que tout le monde veut savoir ce qui va suivre pour la Formule 1 en 2020”, a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas apporter de réponses spécifiques aujourd’hui étant donné la fluidité de la situation.

«Cependant, nous prévoyons de lancer la saison de championnat 2020 dès que cela sera sûr. Nous nous engageons quotidiennement avec des experts et des responsables alors que nous évaluons nos progrès dans les prochains mois. »

Carey a promis de tenir les fans “à jour et de fournir des détails dès que possible”, ajoutant “nous sommes reconnaissants de votre soutien et de votre compréhension et nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, le meilleur.”

