Carey salue une «approche pleinement unie» alors que les règles sont différées

Date publiée: 20 mars 2020

Ce n’est pas souvent que les patrons de l’équipe de F1 s’accordent à l’unanimité sur quoi que ce soit, mais ils ont décidé de reporter la réglementation 2021 à 2022 en réponse à la pandémie de coronavirus.

Les patrons ont tenu une conférence téléphonique avec le PDG de la Formule 1 Chase Carey et la FIA jeudi pour discuter de la réponse du sport à la crise actuelle.

Outre les discussions sur le calendrier, qui a vu les GP des Pays-Bas et de l’Espagne reportés et Monaco annulé, les équipes ont également parlé des toutes nouvelles réglementations de l’année prochaine.

Non seulement les équipes font face à un deuxième semestre record cette année alors que la F1 essaie de se lancer dans autant de courses que possible, mais les équipes subissent un coup financier dès maintenant avec la saison en suspens.

En tant que telles, les 10 équipes, y compris Ferrari qui souhaitaient initialement plus de temps pour réfléchir à la question, et Liberty Media ont accepté de reporter d’un an les règlements 2021.

Cela signifie que la saison prochaine, les règles resteront les mêmes que pour cette campagne, une aide financière considérable, en particulier pour les petites équipes du sport.

Une déclaration de F1 se lit comme suit: «Suite à un accord unanime entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes, la mise en œuvre du Règlement Technique qui doit entrer en vigueur à partir de la saison 2021 sera reportée jusqu’en 2022.

«Toutes les parties ont ensuite discuté de la situation actuelle du championnat 2020 et de la manière dont le sport réagira aux défis actuels causés par la pandémie de COVID-19.

«En raison de la situation financière actuellement instable que cela a créée, il a été convenu que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour 2021, avec le gel potentiel d’autres composants à discuter en temps opportun.

«L’introduction et la mise en œuvre du Règlement financier se poursuivront comme prévu en 2021, et des discussions se poursuivent entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes concernant de nouvelles façons de réaliser des économies significatives.

«Toutes les équipes ont exprimé leur soutien à la FIA et à la Formule 1 dans leurs efforts continus pour restructurer le calendrier 2020 à mesure que la situation mondiale concernant le COVID-19 se développe.

«Tous ces engagements seront renvoyés aux structures de gouvernance concernées pour ratification finale.»

Le PDG de la Formule 1, Chase Carey, a soutenu l’appel, applaudissant les équipes pour avoir montré un front «pleinement uni».

“En raison de la situation financière actuellement instable que cela a créée, il a été convenu que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour 2021, avec le gel potentiel d’autres composants à discuter en temps opportun”, a-t-il déclaré.

«L’introduction et la mise en œuvre du règlement financier se poursuivront comme prévu en 2021.

«Nous sommes tous très reconnaissants de la nature collaborative des discussions et de l’approche pleinement unie de toutes les parties pour faire la course en 2020 dès que la situation mondiale actuelle se calme.

“La Formule 1 reste pleinement engagée à lancer une saison 2020 dès que possible.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.