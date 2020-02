Carey: tous les systèmes fonctionnent pour Melbourne, Bahreïn et Hanoi

Le premier Grand Prix de Formule 1 du Vietnam se déroulera comme prévu le 5 avril, a déclaré mercredi le sport, malgré les inquiétudes persistantes concernant l’épidémie de coronavirus qui a provoqué l’annulation de la course en Chine.

La course de rue à Hanoi sera la troisième manche de la saison et le promoteur local a déclaré que les 150 derniers mètres de la piste de 23 virages de 5,6 km avaient été posés la semaine dernière le long de la ligne de départ / arrivée.

“Nous sommes prêts et nous avons hâte d’accueillir le monde à Hanoi très bientôt”, a déclaré le PDG de la Vietnam Grand Prix Corporation, Le Ngoc Chi, dans un communiqué.

Le directeur général de la Formule 1, Chase Carey, a déclaré aux analystes lors d’un appel de résultats du quatrième trimestre 2019 que “tous les systèmes sont en marche” et qu’il se rendrait à Hanoi le 16 mars, au lendemain de l’ouverture de la saison australienne à Melbourne.

«Le Grand Prix du Vietnam aura lieu le 5 avril à Hanoi. Et pour anticiper une autre question, nous prévoyons de poursuivre la course », a-t-il déclaré.

“Nous allons à Melbourne, à Bahreïn et à Hanoi.”

Le Grand Prix de Chine prévu à Shanghai le 19 avril a été annulé ce mois-ci et les médias ont spéculé sur les chances de voir la course au Vietnam se poursuivre alors que le virus se propage dans le monde.

Un match de qualification olympique de badminton prévu pour le Vietnam du 24 au 29 mars a été reporté à juin mardi en raison de «strictes restrictions de protection de la santé en place au Vietnam».

Le directeur de l’équipe de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il avait affaire à «un peu une cible mouvante», le voyage étant déjà un casse-tête logistique.

«Pouvez-vous revenir à Bahreïn via Dubaï? Probablement pas pour le moment. Nous avons des ingénieurs Honda. Peuvent-ils retourner au Japon? Seraient-ils autorisés à entrer en Australie même en ce moment? », A-t-il demandé à Sky television.

Bahreïn, qui accueille la deuxième course de la saison une semaine après Melbourne, a signalé 26 personnes diagnostiquées avec le virus et a suspendu ses vols vers Dubaï. Les Émirats arabes unis sont une plaque tournante de transit majeure.

La maladie aurait commencé dans un marché vendant de la faune dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de l’année dernière et a infecté environ 80 000 personnes et tué plus de 2 700, la grande majorité en Chine.

Le ministère vietnamien de la Santé a déclaré mardi que 16 personnes infectées par le coronavirus dans le pays avaient été guéries et qu’aucun nouveau cas n’avait été enregistré depuis le 13 février.

La chaîne de télévision allemande gratuite RTL a annoncé la semaine dernière, cependant, qu’elle couvrirait la course du Vietnam à distance en raison de problèmes de coronavirus.

L’Italie, qui abrite Ferrari et le fournisseur de pneus Pirelli ainsi que l’équipe AlphaTauri appartenant à Red Bull, a fait 12 morts et 374 cas de coronavirus diagnostiqués.

Le musée Ferrari de Maranello a été fermé et l’accès à l’usine de l’équipe a été restreint tandis que lors des tests de F1 à Barcelone, McLaren a interdit l’accès à toute personne ayant visité la Chine au cours des deux dernières semaines.

