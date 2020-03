Carlos Sainz dit que la rivalité avec Daniel Ricciardo est un peu exagérée

Date publiée: 25 mars 2020

Netflix l’a fait à nouveau, appelé à exagérer une rivalité afin d’obtenir les succès. Carlos Sainz, cependant, dit qu’il est d’accord avec ça.

La deuxième saison de «Drive to Survive» de Netflix a été publiée le mois dernier, capturant la saison de Formule 1 2019 dans toute sa splendeur et son mal de cœur.

Il a également capturé et renforcé quelques rivalités.

Kevin Magnussen a déjà expliqué comment la série avait tenté de faire ressembler son coéquipier de Haas, Romain Grosjean, à son «ennemi».

“En fait, nous avons de bonnes relations, nous parlons même entre les courses, également avec sa femme, et j’aime ses enfants, donc il n’est pas juste de croire que Romain et moi sommes ennemis”, a-t-il déclaré au journal danois BT.

Il semble que la rivalité entre Magnussen et Grosjean ne soit pas la seule à laquelle Netflix ait pris une licence créative.

Sainz a affronté Daniel Ricciardo la saison dernière alors que McLaren a embauché l’équipe de travail de Renault pour le meilleur du reste. Les deux équipes utilisaient des moteurs Renault.

La bataille a été présentée dans l’épisode trois avec l’émission mettant en vedette les GP d’Azerbaïdjan et d’Espagne, qui ont tous deux vu Sainz prendre le dessus sur Ricciardo.

Sainz, cependant, dit que la rivalité a été jouée pour être plus qu’elle ne l’était vraiment.

“La rivalité avec Daniel était un peu exagérée”, a-t-il déclaré à FoxSport.

«Mais en même temps pour nos fans américains, le nombre de personnes qui viennent me dire à quel point ils étaient ravis des épisodes et à quel point ils sont ravis du programme, je pense que cela fait un grand effet en F1.

“Donc, ils exagèrent parfois un peu la rivalité que je salue toujours et je pense que c’est une bonne chose pour la F1, et pourquoi ne pas tout dramatiser un peu plus, je pense que ça va.”

McLaren a remporté la bataille de la saison contre Renault, quatrième au classement et sur le podium au Brésil.

