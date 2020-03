Carlos Sainz: «Impossible de savoir» quand débutera la saison 2020

Date publiée: 22 mars 2020

Carlos Sainz de McLaren pense qu’il est «impossible de savoir» quand la saison 2020 peut officiellement commencer.

Déjà, les sept premiers tours de la saison de Formule 1 2020 ont été mis en suspens en raison de l’épidémie de coronavirus, les tours en Australie et à Monaco étant annulés de manière définitive.

Actuellement, le Grand Prix d’Azerbaïdjan du 5 au 7 juin semble le point de départ le plus probable pour la saison 2020, mais les équipes ont donné à Liberty Media et à la FIA le plein contrôle sur la conception d’un nouveau calendrier.

Sainz dit cependant que pour le moment, il est «impossible de savoir» quand la saison commencera.

“C’est une question que je ne pense pas que quiconque connaisse pour le moment”, est-il cité par ..net.

“Il est impossible de le savoir, mais j’espère bientôt. J’espère que nous resterons à la maison, cela arrivera rapidement et bientôt et nous pourrons tous retourner à nos vies normales. Mais c’est définitivement une situation étrange. “

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison a été annulé quelques heures seulement avant le FP1 avec le retrait de McLaren à la suite d’un test positif pour COVID-19 par un membre de l’équipe qui a conduit à l’annulation.

Sainz a heureusement été testé négatif pour le virus et est maintenant auto-isolant chez lui en Espagne.

“Je me sens bien”, a-t-il déclaré. «Je me suis évidemment mis en quarantaine ces derniers jours depuis notre retour d’Australie.

«Mais je me sens bien, honnêtement, je m’entraîne plus que jamais parce qu’il y a tellement de temps pour le faire. Cette formation de pré-saison s’est bien déroulée, mais vous voulez toujours avoir plus de séances dans la mesure où je ne pouvais pas entrer et j’essaie de les faire entrer maintenant. “