Carlos Sainz: Les temps rapides arriveront vendredi

Date publiée: 27 février 2020

Avec une dernière chance de tester les F1 en pure qualification, Carlos Sainz estime que la F1 pourrait être en fête vendredi.

Après six jours de rodage du Circuit de Catalunya, les équipes de Formule 1 feront leurs adieux à l’Espagne vendredi soir.

Vendredi marque le sixième et dernier jour des tests, donc la prochaine fois que les voitures seront conduites avec colère, ce sera le vendredi du Grand Prix d’Australie.

À ce jour, un seul pilote est entré dans le 1: 15 lors des tests avec Valtteri Bottas avec un 1: 15.732 vendredi dernier.

Son temps était réglé sur les pneus Pirelli C5, les plus souples et les plus rapides du lot.

Cependant, tous les pilotes ne se sont pas encore aventurés sur les C5, Sainz prédisant une course folle à la dernière heure de la course de vendredi.

Cela ne signifie pas pour autant que les fans auront un vrai reflet de qui est le plus rapide en qualification.

“Demain, nous irons certainement pour un tour rapide”, a déclaré le pilote McLaren à GPBlog.

«Tout le monde verra ce que la voiture a à la fin des jours d’essai.

«Donc, au final, nous verrons des temps rapides demain, mais il y aura probablement encore des équipes qui ne montreront pas tout.

«Il est également possible que les équipes arrêtent les moteurs.

“Finalement, toutes les équipes monteront probablement le pneu C4 ou C5 demain, donc nous verrons des temps rapides demain.”

