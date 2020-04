Carlos Sainz prend des cours en ligne avec son ingénieur

Date publiée: 19 avril 2020

Carlos Sainz prend des leçons en ligne de son ingénieur sur le fonctionnement d’une voiture de Formule 1 pendant que la Formule 1 est en attente.



Aucune course n’a été possible jusqu’à présent en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, laissant à tous ceux qui participent à la Formule 1 beaucoup de temps inattendu.

Et dans le cadre de son plan d’expansion de l’esprit, Sainz a révélé qu’il prenait des leçons en ligne de son ingénieur McLaren Tom Stallard alors qu’il essayait d’améliorer ses connaissances du côté technique de la Formule 1.

“J’ai eu une idée récemment que j’aimerais suivre un cours d’ingénierie en ligne avec mon ingénieur Tom Stallard”, a-t-il déclaré sur le site Web de Formule Un.

«Je voudrais savoir un peu mieux comment certaines parties d’une voiture de Formule 1 fonctionnent un peu plus spécifiquement, un peu plus techniquement.

“Je ne sais pas comment cela fonctionnerait en ligne, mais je pense que cela fonctionnerait bien, au moins cela me tiendra occupé et je l’utiliserai comme quelque chose pour améliorer ma compréhension d’une voiture de Formule 1.”

En plus des détails techniques de la Formule 1, Sainz met le temps d’acquérir une meilleure compréhension de l’économie – il espère pouvoir ensuite aider son père, le légendaire pilote de rallye Carlos Sainz Sr, avec ses investissements.

«Je veux commencer à mieux comprendre l’économie et le marché boursier, et j’ai eu des conversations avec mon père et les gens qui l’aident avec ses investissements», a-t-il expliqué.

Et il y avait aussi une tâche moins complexe à accomplir pour l’Espagnol.

«De plus, j’ai fait un nettoyage complet de ma garde-robe… et j’ai essayé de faire don de ces vêtements à certaines organisations ou à l’église parce que j’avais énormément de [clothes] que je n’ai pas utilisé », a-t-il ajouté.

Enfin, «l’entraîneur Carlos» remet sa famille en forme grâce à ses entraînements «essentiels».

“Maintenant, je suis” Coach Carlos “… avec l’aide de [personal trainer] Rupert Manwaring, j’essaie d’encadrer ma famille dans certains régimes et plans d’entraînement et de les garder motivés – comme vous le savez, le sport vous met de bonne humeur et donne des endorphines, et je pense que cela nous garde tous heureux et divertis », a-t-il déclaré. .

