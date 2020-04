Carlos Sainz rêve d’une «égalité» en F1

Date publiée: 28 avril 2020

Passant son temps libre à regarder les anciennes saisons de F1, Carlos Sainz rêve d’un jour où les règles du jeu sont plus égales.

Depuis 2014, seules trois équipes – Mercedes, Ferrari et Red Bull – ont remporté des grands prix.

Cela a conduit à un chœur croissant de voix pleurant “ennuyeux” avec le pilote McLaren Fernando Alonso disant les résultats prévisibles de la F1 et l’écart avec les trois premiers est ce qui l’a conduit à s’éloigner du sport.

Mais ça n’a pas toujours été comme ça.

En 2013, quatre équipes ont remporté des courses avec Lotus sur cette liste tandis que l’année précédente, une saison 2012 quelque peu folle, six équipes ont remporté des grands prix.

Cette saison-là, sept pilotes différents ont également remporté les sept premières courses.

Sainz attend avec impatience le jour où la Formule 1 comptera à nouveau plus de trois équipes qui s’affronteront à l’avant.

“J’ai du mal à dormir et la nuit, je regarde les courses et les choses des autres années”, a-t-il déclaré au quotidien espagnol AS.

«J’ai vu toute la saison 2012 sur mobile et j’ai été impressionné par l’égalité.

«Il n’y a pas si longtemps, la F1 était un sport plus égalitaire avec Maldonado, Perez, Grosjean, Raikkonen, McLaren, Ferrari, Mercedes et lutte pour les pôles.

“Cela peut être réalisé à nouveau dans un avenir proche.”

Le sport avait espéré y parvenir grâce à une multitude de nouveaux règlements pour 2021, qui auraient inclus un passage à l’aérodynamique à effet de sol.

Ces règles ont cependant été suspendues jusqu’en 2022.

La F1 continue d’aller de l’avant avec un plafond budgétaire pour 2021 avec cet espoir qui uniformisera un peu les règles du jeu.

