Carlos Sainz sur Lando Norris: c’est une saine rivalité pour l’instant

Date publiée: 6 avril 2020

Ne pensez pas un instant que Carlos Sainz et Lando Norris se laissent aller doucement, l’Espagnol disant que c’est une “rivalité”, mais une “saine” au moins pour l’instant.

La saison dernière, Sainz et Norris se sont associés pour la première fois chez McLaren.

Pour les deux pilotes, c’était leur première campagne avec l’équipe Woking et celle qui a montré une McLaren bien améliorée.

L’équipe a terminé quatrième du championnat avec Sainz prenant le premier podium de McLaren en cinq ans avec son P3 au Grand Prix du Brésil.

En dehors de la piste, la relation entre les deux nouveaux coéquipiers était facile à vivre et pleine d’humour, favorisant une bonne relation de travail.

Sainz, cependant, dit qu’il ne faut pas penser un seul instant que ce n’est pas aussi une «rivalité».

“Il me manque maintenant dans cette période parce que c’est un moment difficile et je ne voudrais jamais que quelque chose de mauvais arrive à quelqu’un que je connais”, a déclaré Formularapida.net, selon Sainz, à Sky Sports Italia.

«Mais quand il redeviendra un rival, cela signifie que nous serons de retour sur la bonne voie et j’en serai heureux.

“Quand nous avons une McLaren qui peut se battre pour le podium, elle [rivalry] sera encore plus évident, ce sera plus difficile, mais ne pensez pas que ce n’est pas le cas maintenant.

«C’est comme par le passé dans mes coéquipiers comme Kvyat, Hulkenberg, Verstappen.

«Nous savons que la rivalité peut grandir, mais même maintenant, nous voulons nous battre fermement.

«C’est notre équipe qui a réussi à créer un environnement magnifique, de rivalité mais sain.»

Cette saison est la dernière année de Sainz avec McLaren avec l’Espagnol lié à un déménagement chez Ferrari.

Il a cependant déclaré à plusieurs reprises qu’il était satisfait de McLaren et envisagerait certainement de rester avec l’équipe d’ici 2021.

Pour l’instant, cependant, toutes les négociations contractuelles sont en attente, la Formule 1 prenant une pause prolongée.

Sainz dit qu’il doute que cela aura un impact sur les pourparlers quand ils finiront par débuter, mais pour l’instant il y a de plus grandes préoccupations sur lesquelles se concentrer.

“Cela ne les complique pas du tout”, a-t-il déclaré. «Pour l’instant, le monde est confronté à des choses plus difficiles et les priorités sont autres.

«La F1 est ferme et elle l’est aussi pour ces choses. Les courses, l’avenir, la situation contractuelle, tout prend la deuxième place et c’est bien.

“C’est comme ça. Nous devons tous attendre que notre vie redevienne lentement normale pour recommencer à parler de ces choses.

«Mais je ne suis pas du tout inquiet car ce que j’avais à démontrer, je l’ai déjà démontré l’année dernière.

“Ce qui compte en F1, c’est toujours la dernière course et ma course à Abu Dhabi s’est très bien passée donc ça va.”

