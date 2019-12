Ce fut une saison de six et de tristesse pour la Formule 1

Lewis Hamilton et son équipe Mercedes ont atteint la Formule 1 pour six en 2019 tandis que les jeunes stars du sport brillaient plus que jamais, mais la saison restera dans les mémoires pour un sentiment de perte durable.

Des amis absents occupaient une place importante alors que Hamilton récupérait son trophée de champion lors d'un gala scintillant à Paris après avoir terminé l'année à une distance touchante des records de Michael Schumacher pour les victoires et les titres.

"Il y a pas mal de gens que nous avons perdus, donc ça a été une montagne russe assez émouvante, de la première course à Monaco en passant par Spa", a déclaré le Britannique, qui a remporté 11 des 21 courses. "Je pense que tout le monde a eu du mal avec ça."

La mort du directeur de course Charlie Whiting trois jours avant l'ouverture de l'Australie en mars a jeté un voile sur le paddock, le sport devant se retrouver sans un homme universellement respecté – et connaissant toutes les astuces.

Le décès de Niki Lauda, ​​triple champion et président non exécutif de l’équipe Mercedes, à l’âge de 70 ans a été pleuré lors du Grand Prix de Monaco de mai alors que les champions couraient vers un sixième doublé consécutif sans précédent.

"Je ne veux pas parler du meilleur moment parce que l’événement éclipsant a été la mort de Niki", a déclaré le patron de l’équipe, Toto Wolff, lorsqu’on lui a demandé lors de la fin de saison à Abi Dhabi le meilleur moment de son année. "C'est en quelque sorte le grand thème de la saison pour nous."

L'accident qui a tué Anthoine Hubert, un pilote de Formule 2 de 22 ans lors de la course de soutien au Grand Prix de Belgique en août, a choqué tout le monde.

Charles Leclerc, ami et rival d'enfance d'Hubert, a remporté sa première victoire en F1 le lendemain en tant que plus jeune vainqueur de Ferrari et l'a dédiée au Français.

Le jeune de 21 ans n'a pas eu à attendre longtemps pour une meilleure célébration, le Monégasque remportant le Grand Prix d'Italie de Ferrari à domicile à Monza un week-end plus tard.

Il a fini par surpasser son quadruple coéquipier champion du monde Sebastian Vettel, qui n'a triomphé qu'à Singapour et dont le charme chez Ferrari ne devrait pas durer au-delà de l'année prochaine.

La favorite de la pré-saison en matière de test de vitesse, Ferrari ne pouvait que regarder avec consternation une Mercedes supposément plus lente remporter les huit premières courses – les cinq premières en une à deux.

La seconde moitié de la saison était plus une sueur, mais Hamilton – qui a insisté sur le fait qu’il n’avait pas la meilleure voiture – avait inscrit un record de 33 points consécutifs à la fin de l’année pour remporter sept victoires sur le 91 de Schumacher.

L'année prochaine – avec un record de 22 courses – pourrait le voir égaler les sept titres de l'Allemand, mais Leclerc et Max Verstappen de Red Bull, troisièmes au classement général derrière Hamilton et son coéquipier de Valtteri Bottas, seront prêts à relever le défi.

Les précédents employeurs de Hamilton, McLaren, avec qui il a décroché son premier titre en 2008, feront également de gros efforts en 2020 après que le nouveau jumelage Carlos Sainz et Lando Norris les ait placés au quatrième rang du classement général.

La victoire de Verstappen dans un Grand Prix d'Allemagne chaotique a été un moment fort de la saison, tout comme sa passe sur Leclerc à Silverstone.

"Je me sens vraiment privilégié d'être dans la période de temps où ils sont ici", a déclaré Hamilton de ses héritiers. «J'espère que cela se rapprochera pour nous l'année prochaine.»

D'autres jeunes ont également impressionné, avec la recrue thaïlandaise Alexander Albon commençant à Toro Rosso et promue au Red Bull dans un échange de siège avec Pierre Gasly, qui a ensuite célébré son premier podium avec la deuxième place au Brésil.

"J'ai pensé à Anthoine", a déclaré le Français par la suite. «L'un de mes meilleurs amis qui aurait rêvé d'être là-haut.» (Reportage d'Alan Baldwin)

