Ce jour-là: Dennis abandonne Senna et d’autres jalons

Voici les événements marquants de la Formule 1 du 10 février au fil des ans:

En 1993, Ayrton Senna aurait proposé à Frank Williams de devenir le coéquipier d’Alain Prost à Grove gratuitement, mais lorsque cela n’a pas abouti – apparemment le Français opposant son veto à l’idée – le Brésilien a signé un accord qui valait un million de dollars par course. avec McLaren. Beaucoup d’argent à l’époque.

Ce jour-là, il y a 23 ans, dans un jeu intense de qui-clignote en premier, Ron Dennis a joué au hardball et a tiré le premier en annonçant que le protégé de l’équipe, Mika Hakkinen, ferait un pas vers l’équipe pour remplacer Senna avec Michael Andretti dans la voiture sœur.

Mais Dennis a cédé et un accord pour que Senna conduise a été conclu à la veille du Grand Prix d’Afrique du Sud de cette année, lorsque le triple champion du monde de F1 s’est rendu à Johannesburg depuis Sao Paulo juste à temps pour une conférence de presse organisée à la hâte où il a été confirmé comme Pilote McLaren.

Il était clair que Williams avait maîtrisé la suspension active au-delà de ce que leurs rivaux pouvaient égaler et Senna savait avant le début de la saison que le titre n’était guère une option dans la McLaren Ford MP4 / 8 sous-alimentée.

Néanmoins, Senna a quand même réussi à gagner cinq fois cette année-là, dont une célèbre victoire sur un Donington très humide qui a illustré son énorme talent tout en ajoutant énormément à son héritage.

Les dossiers montrent que Senna a remporté son dernier Grand Prix lorsqu’il a triomphé au Grand Prix d’Australie de fin de saison, il s’agissait également de sa dernière course avec McLaren alors qu’il partait pour Williams en 1994 et le reste est une triste histoire.

Les constructeurs ne sont pas engagés dans la Formule 1, a averti Mosley

En 2003, lorsque la Formule 1 semblait être en plein essor avec un nombre record de constructeurs se battant dans le peloton de tête, Max Mosley a averti que BMW, Ford, Honda, Toyota, Mercedes et Renault n’étaient pas aussi engagés dans le sport que les équipes. comme Williams et Jordan.

Les avertissements de Mosley ont été ignorés lorsque BMW, Ford et Toyota ont quitté le sport au cours des six prochaines années et, à ce jour, n’ont pas attiré un tout nouveau constructeur en F1.

L’année dernière, ce jour-là, nous avons signalé:

Max Verstappen était contrit après avoir fait du service communautaire FIA ​​pour son explosion et pousser sur Esteban Ocon après le Grand Prix 2019, le Français a tapé sur le pilote Red Bull quand il était rodé et, par conséquent, le Néerlandais n’a pas gagné une course qu’il avait dominée jusqu’à ce point. Mais il a affirmé avoir vu les avantages de la «punition» qu’il devait endurer.

Jardine se trompe totalement

Tony Jardine, un expert de la F1, s’est trompé quand il a prédit il y a un an qu’Esteban Ocon remplacerait Valtteri Bottas chez Mercedes cette année. Parlez d’un pouce sucé, car Bottas allait toujours avoir une extension tandis qu’Ocon se démangeait et optait pour Renault où l’oubli pourrait l’attendre.

Le Français très apprécié est plus susceptible de souhaiter que les sources (ou l’imagination) de Jardine aient été sur le clou et au lieu de se vêtir de jaune et de noir, il portait des ignifugés argentés.

