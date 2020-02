Ce jour-là: il ne s’est pas passé grand-chose…

Dans l’histoire de la Formule 1, le 8 février n’a pas enregistré de nombreux événements remarquables, mais quelques-uns méritent d’être rappelés dans notre voyage quotidien dans la mémoire.

En 2002, le coroner enquêtant sur la mort du maréchal Graham Beveridge lors du Grand Prix d’Australie de 2001 à Melbourne a conclu que l’accident aurait pu être évité.

Après avoir mené sa propre enquête, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a considéré le décès comme un «accident anormal».

Beveridge est décédé à l’hôpital des suites de blessures subies après avoir été heurté par une roue suite à un accident impliquant la BAR-Honda de Jacques Villeneuve et la Williams-BMW de Ralf Schumacher jusqu’au virage 3. Le pneu a traversé une fente de la clôture de capture qui, selon le coroner, devrait pas existé.

Spa-Francorchamps n’est pas prêt pour le Grand Prix

En 2006, il y a 13 ans, le Grand Prix de Belgique a été retiré du calendrier du Championnat du monde de Formule 1 2006 après que les organisateurs ont révélé qu’une importante mise à niveau du circuit de Spa-Francorchamps ne serait pas terminée à temps pour le week-end de course.

La course légendaire est revenue en 2007, lorsque Kimi Raikkonen a remporté la course avec Ferrari. Depuis, Spa est resté au calendrier de la F1.

L’année dernière, ce jour-là, nous avons signalé sur ce site:

Le parrainage du titre Mission Winnow de Ferrari a été mis à l’honneur lorsque des militants anti-tabac en Australie. Le projet énigmatique a suggéré un écran de fumée Philip Morris pour lancer leurs produits, dont Marlboro.

Pour faire court: la marque n’était pas présente à l’ouverture de la saison Down Under avec le logo 90 ans de la marque remplaçant les flashs Marlboro de la marque Mission Winnow.

Il y avait des retours occasionnels par le logo dans des lieux plus favorables au tabac, mais aujourd’hui, c’est quand il a été clair que la merde frapperait le fan s’ils étaient arrivés à Melbourne avec le logo offensif.

Avant la saison 2019, Claire Williams – à la suite d’une horrible saison 2018 pour son équipe – est sortie se battre lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’abandonnerait pas le navire, qui était la plus puissante équipe de Formule 1 qu’elle dirige.

Sous sa surveillance, l’équipe que son père Sir Frank a construite, et dont elle a hérité, a glissé à l’arrière de la permanence de la grille, ce qui est embarrassant pour quiconque a jamais soutenu ou respecté l’équipe.

Beaucoup pensaient que Claire était le vrai problème à Grove et qu’il était temps pour elle de se retirer. Cela ne s’est pas produit, d’où son discours fougueux en ce jour il y a un an. Hélas, les choses n’ont fait qu’empirer pour la tenue et la lumière au bout du tunnel est toujours recherchée.

En d’autres termes, un an plus tard et rien n’a changé, la chute libre devrait se poursuivre.

