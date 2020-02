Ce jour-là: Joyeux anniversaire Alex et Graham et d’autres jalons

Graham Hill, le seul pilote à avoir remporté la Triple Couronne de l’Indianapolis 500 est né ce jour-là en 1929 – il aurait eu 91 ans s’il n’avait pas péri dans un accident d’avion en 1975.

Il a remporté les 24 Heures du Mans en 1972 et le Championnat du monde de Formule 1 en 1962 et 1968. Il a remporté l’Indy 500 en 1966 au volant d’une Lola-Ford.

Le garçon d’anniversaire Alexander Wurz a 46 ans aujourd’hui. Fils de la star autrichienne du Rallycross Franz Wurz, Alex était largement sous le radar jusqu’à ce qu’il remporte les 24 Heures du Mans 1996, en partenariat avec Davy Jones et Manuel Reuter pour devenir le plus jeune vainqueur de l’événement légendaire à l’âge de 23 ans.

Au Grand Prix du Canada de 1997, il a succombé au malade Gerhard Berger à Benetton et quelques bonnes performances lui ont valu un disque à plein temps pour 1998, obtenant un certain nombre de 4e places. Il a effectué 69 départs en Grand Prix au total avec Benetton, Williams et McLaren.

Ce jour-là en 1996, Ferrari a dévoilé la F310 F1 pour cette saison. Cette voiture était remarquable comme étant la première voiture Ferrari F1 à utiliser le format de moteur V10 alors plus conventionnel. Le nom F310 fait référence au type de moteur, un V10 de 3 litres.

Ce fut également la première voiture que la Scuderia construisit pour Michael Schumacher, l’Allemand commençant son remarquable voyage cette année-là, se terminant avec lui devenant à jamais l’un de leurs fils préférés.

En 2006, Super Aguri a confirmé que Takuma Sato et Yuji Ide devaient être leurs pilotes pour leur première saison de F1. Dirigée par l’ancien pilote de F1 Aguri Suzuki, l’équipe a reçu le soutien financier de Honda pour diriger Sato, qui avait été remplacé par Rubens Barrichello au BAR.

Malgré de bonnes intentions, ils n’ont jamais été prétendants et après deux saisons et quatre courses, l’opération s’est repliée.

En 2006, Max Mosley a lancé le nid du frelon quand il a proposé que le système de promotion et de relégation de style football soit adapté pour la F1.

Il a déclaré à l’époque: «Ce qui devrait arriver, c’est que nous devrions avoir une formule d’alimentation pour la F1, comme une sorte de F3000 / GP2, mais correctement réglementée à cette fin. Et puis nous avons un système où les meilleurs d’entre eux ont eu la possibilité de monter et les pires des équipes de F1 ont dû envisager de descendre. »

Ce qui sur le papier est logique, mais la cupidité de la F1 exclut toute autre série étant aussi pertinente dans un héritage qui persiste encore à l’époque où Bernie Ecclestone et sa cabale se sont combinés pour étouffer toute compétition en F1 de toute autre catégorie.

L’année dernière, nous avons signalé:

Ferrari a annoncé son challenger 2019 ce jour-là l’année dernière, la SF90 était la première voiture sortie sous la surveillance de Mattia Binotto en tant que directeur de l’équipe à Maranello, et une pièce utile qui s’est avérée être.

La voiture a ensuite remporté trois courses, offrant à Charles Leclerc une première victoire célèbre au Grand Prix d’Italie devant le tifosi ravi et a également aidé Sebastian Vettel à sortir d’une séquence d’une année sans victoire. Cette voiture aurait-elle pu remporter le titre si ses pilotes n’étaient pas en feu et que l’équipe n’avait pas fait de gaffes de stratégie flagrantes?

Dans les nouvelles figurait également un rendu de la nouvelle Williams qui avait raté son shakedown. Un autre signe inquiétant de Grove que tout n’était pas bien en avance sur la nouvelle saison.

Alors que Kimi Raikkonen s’est dit satisfait de la nouvelle Alfa Romeo qu’il conduisait pour la première fois depuis qu’on lui a montré la porte à Maranello.

