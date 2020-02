Ce jour-là: Joyeux anniversaire au capitaine, à la vilaine Kimi, etc., etc.

Joyeux anniversaire au capitaine, Roger Penske, né aujourd’hui en 1937, qui est devenu le propriétaire de l’une des organisations de course les plus redoutables du sport et de l’Indianapolis Motor Speedway.

Penske est le propriétaire de l’équipe de course automobile Penske Racing, de la Penske Corporation et d’autres entreprises liées à l’automobile ainsi que la maison de l’Indy 500.

L’homme de 82 ans a grandi à Cleveland, Ohio et était un joueur de football américain passionné jusqu’à ce qu’il soit gravement blessé lorsqu’il est frappé par une voiture alors qu’il conduisait une moto quand il avait 16 ans. Penske était fou de voitures et après le lycée est allé travailler dans une station-service et a commencé à suivre des courses midget à Sportsman Park, Cleveland.

Penske a dirigé un programme de F1 de 1974 à 1976, remportant une course avec John Watson qui a remplacé son compagnon de vie Mark Donohue, qui a été tué lors des essais pour le Grand Prix d’Autriche de 1975.

Né également ce jour-là, Steve Nichols, un ingénieur américain mieux connu en tant que concepteur automobile pour de nombreuses équipes de F1; MacLaren, Sauber et Ferrari du milieu des années 80 jusqu’en 2001.

La politique battait son plein en 2003, lorsque Ron Dennis a accusé la FIA de comportement dictatorial après avoir interdit le ravitaillement en carburant et les changements de configuration entre les qualifications et la course, ainsi que mettre fin aux changements à distance des équipes pendant que la voiture était sur la bonne voie.

Dennis a déclaré à l’époque: “La FIA essaie de” rendre stupide “la F1.” En fin de compte, 2003 s’est avérée être l’une des saisons les plus compétitives depuis des années et la règle change, ainsi que certaines plus dramatiques puisqu’elles sont toujours d’actualité.

En ce jour de 2005, Flavio Briatore a défendu les exploits ivres de Kimi Raikkonen dans un club de lap-dance de Londres, affirmant que le Finlandais était comme une “bouffée d’air frais” pour la F1.

Raikkonen a reçu de nombreuses critiques pour s’être exposé dans le club, mais Briatore a estimé qu’il était bon de voir des pilotes avec un peu d’avantage dans le sport, “Si Raikkonen était mon pilote et qu’il est allé dans un club pour boire un verre et s’amuser, je n’aurait aucun problème avec cela. “

