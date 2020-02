Ce jour-là: la victoire de Reutemann qui n’était pas et d’autres souvenirs

Le 7 février 1981, Carlos Reutemann remporte le Grand Prix sud-africain controversé et détrempé par une Williams – la course ne compte pas pour le Championnat du Monde FIA ​​cette année-là.

C’était une course organisée par l’OFAC au cœur de la guerre froide entre les équipes alignées de Bernie Ecclestone et la cabale FISA de Jean Marie-Balestre qui incluait la toute-puissante Ferrari dans son coin ainsi que les équipes non britanniques.

Au cœur de cette bataille particulière dans la guerre prolongée entre les parties, se trouvait l’utilisation de «jupes» pour renforcer les effets de sol des voitures à moteur Cosworth de l’époque.

Ferrari, Renault et Alfa Romeo ont boycotté la course dans laquelle Reutemann a mené depuis le début, utilisant des tactiques intelligentes pour passer au sec après le début de la course dans des conditions humides et pluvieuses sur l’ancien Kyalami.

Umberto Maglioli

Il y a 20 ans, Umberto Maglioli, qui a donné à Porsche sa première victoire globale au Targa Florio, est décédé à l’âge de 69 ans, après une longue maladie. Un pilote de course respecté et polyvalent. L’Italien a remporté la Targa Florio 1953 et la Carrera Panamericana 1954 avec Lancia et 14 ans plus tard, il a remporté sa dernière grande victoire en partageant une Porsche 907 avec Vic Elford pour remporter la légendaire Targa Florio.

Magioli a également joué en tant que pilote de réserve pour l’équipe d’usine Ferrari, terminant troisième au Grand Prix d’Italie de 1954 et troisième au Grand Prix d’Argentine de 1955.

Premier lancement de Force India

Avant la saison 2008 de Formule 1, Force India a dévoilé sa première voiture de F1 – la VJM01 lors d’une cérémonie à Mumbai. Il s’agissait de la première des onze voitures construites sous sa surveillance à la base de Silverstone de l’équipe. L’équipe a marqué six podiums, aucune victoire dans les 212 courses de F1 qu’elle a disputées

Force India s’était métamorphosé de ce qui avait commencé comme l’équipe du Grand Prix de Jordanie fondée par le propriétaire de l’équipe non-conformiste Eddie Jordan en 1991. Il s’est retiré en 2005 et a vendu sa participation à Midland Group qui, quelques années plus tard, a déchargé l’équipe à Dutch Auto -fabricant Spyker avant d’être vendu à Force India en 2008.

L’empire commercial de Mallya s’effondrant et son propre mouvement étant confiné, l’équipe est entrée dans l’administration uniquement pour être sauvée par un consortium dirigé par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, mais l’entrée de l’équipe en FIA n’a pas été transférée, donc l’entrée originale de Jordan Grand Prix a finalement été exclue du sport 18 ans depuis leurs débuts au Grand Prix des États-Unis de 1991.

Joyeux anniversaire Christian Klein

Né ce jour-là, le pilote de course autrichien Christian Klien a marqué 14 points dans l’élite lors d’un passage au volant de Jaguar, Red Bull et HRT. Il a fait 49 départs en F1, dont ses débuts au Grand Prix d’Australie 2004.

L’équipe Haas F1 a transformé sa vieille livrée grise en un look élégant noir et or lors d’un lancement tandis que son nouveau et peu connu sponsor de titre de boisson énergétique a parlé de prendre Red Bull.

La tenue américaine a signé un accord avec la société britannique Rich Energy, une startup dépeinte par l’entrepreneur leader William Storey – avec une barbe qui ferait la fierté de ZZ Top – en tant que David prêt à affronter le Goliath de l’industrie.

“Nous sommes impatients de prendre Red Bull, sur et en dehors de la piste”, a déclaré Storey après que les couvertures ont été retirées de la voiture rebaptisée de l’équipe dans le grand hall du Royal Automobile Club exclusif de Londres.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire…

Racing Point est né

Racing Point, successeurs du défunt Force India, continuera de courir en Formule 1 sous le nom de cette équipe cette saison après la publication officielle de la liste des engagés ce jour-là l’année dernière. L’équipe, détenue par un consortium canadien dirigé par le milliardaire Lawrence Stroll, avait déclaré en décembre que le nom n’était que temporaire. Elle deviendra Aston Martin en 2021.

Montage du siège de Charlie

Le nouveau garçon de Ferrari, Charles Leclerc, avait un siège à Maranello alors que l’équipe préparait le dernier projet 670, leur challenger de Formule 1 2019 qui serait dévoilé dix jours plus tard.

Le Monégasque de 21 ans (à l’époque) a fait ses débuts pour la Scuderia, en partenariat avec le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel cette saison, lors du Grand Prix d’Australie le 17 mars à Melbourne. Depuis, il s’est imposé comme le numéro un de son coéquipier, dix ans son aîné.

Pendant qu’ils attendaient leur voiture de F1 2019, Max Verstappen et Pierre Gasly ont montré les combinaisons de course Red Bull qu’ils porteraient pour la saison avec une séance photo branchée sur le circuit de Yas Marina.

Moins de six mois plus tard, Gasly a dû ranger son kit car il a été renvoyé dans l’équipe junior en guise de punition pour un début étonnamment mauvais avec la tenue senior.

D’un autre côté, après une courte période avec l’équipement Toro Rosso, la recrue thaïlandaise Alex Albon s’est procuré un nouveau costume de course Red Bull et continuera avec 2020; tandis que le Français qu’il a remplacé est sûr d’avoir le sien prêt…

