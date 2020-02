Ce jour-là: Première course Mercedes, Jenson vs Jacques etc etc

La première voiture nommée Mercedes, fabriquée par Daimler, en 1901 – il y a 118 ans – a fait ses débuts sur le Circuit du Sud-Ouest en France où Maurice Farman a enregistré sa première victoire en course, remportant une Panhard de 24 chevaux – son frère, Henri Farman, a terminé deuxième dans un Darracq de 12 chevaux. Il s’est déroulé en trois classes dans les rues de Pau.

Maintenant, 119 ans plus tard, Mercedes est l’un des constructeurs automobiles les plus appréciés et les plus redoutables avec la meilleure équipe de Formule 1 de l’histoire du sport.

En 2003, ce jour-là, le patron du BAR, David Richards, a minimisé l’importance d’une guerre des mots entre ses pilotes Jacques Villeneuve et Jenson Button. Villeneuve a affirmé que Button devait gagner son respect et prouver sa résilience mentale pour concourir dans l’élite de la F1. Button a répondu en disant qu’il n’était pas dans sa nouvelle équipe pour gagner le respect de Villeneuve et une bataille tit-to-tat a commencé entre les deux.

Il y a 13 ans, le supremo F1 Bernie Ecclestone a proposé l’idée d’avoir un Grand Prix des États-Unis à Las Vegas en 2007, après des préoccupations concernant la sécurité des pneus pour les coureurs Michelin, la course 2005 à Indianapolis ne comportait que six voitures. La relation entre Ecclestone et le patron du circuit d’Indianapolis, Tony George, était sur la glace après la controverse et Ecclestone a déclaré qu’il envisageait d’autres options. La dernière course à se dérouler à Las Vegas a eu lieu au parking du Caesar’s Palace en 1982 mais a attiré une petite foule.

L’année dernière, ce jour-là, nous avons signalé:

Williams a annoncé qu’ils seraient au moins un jour en retard avec leur voiture pour le premier jour des essais de Formule 1 à Barcelone, ce qui a dû générer un petit rire du camp Stroll qui a abandonné le navire en perdition pour sauver Force India et donner naissance à Racing Point .

Les malheurs de la tenue Grove étaient terminaux, les tests n’ayant été que le catalyseur d’une saison épouvantable pour leurs pilotes, le héros du retour Robert Kubica et la recrue très appréciée George Russell ont reçu des outils totalement insuffisants pour même prétendre qu’ils étaient dans la même course que leurs rivaux.

En Espagne, Ferrari a eu une sortie réussie avec la SF90 avant de tester sur le Circuit de Catalunya, avec Sebastian Vettel et le nouveau garçon Charles Leclerc qui ont détruit ce qui s’est avéré être l’une des meilleures voitures produites à Maranello dans cette ère hybride-turbo.

.