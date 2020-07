Ce serait bien si Hamilton s’excusait auprès d’Albon

Dimanche, Alex Albon s’est senti privé d’un premier potentiel de Formule 1 après une collision avec le champion du monde à six reprises Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Autriche.

Annonces :

À Interlagos en novembre dernier, Hamilton s’est excusé auprès du pilote Red Bull pour une collision qui a également coûté au Thaïlandais un premier podium, cette fois une victoire était une possibilité très réelle pour Albon.

Son patron, Christian Horner, a suggéré au champion du monde de recommencer: «Ce sport peut parfois être assez brutal et on dirait que ça a été un de ces jours. C’était juste une erreur de jugement de Lewis à la fin de la journée et ce serait bien s’il s’en excusait. »

Les stewards ont infligé au pilote Mercedes Hamilton une pénalité de cinq secondes pour avoir causé la collision, qui a finalement fait chuter le Britannique de la deuxième à la quatrième. Albon n’a pas réussi à terminer.

C’était la deuxième fois en trois courses qu’Hamilton et Albon entraient en collision, le Thaïlandais d’origine britannique s’en tirant de nouveau plus mal.

« Je suis un peu frais en ce moment, donc je dois faire attention à ce que je dis », a déclaré Albon aux journalistes de la télévision. «Je pensais vraiment que nous aurions pu gagner cette course. Je me sens comme celui-ci, je ne dirais pas que ça fait plus mal mais j’avais l’impression que le Brésil était un peu plus 50/50. »

«J’ai donné autant d’espace que possible, j’étais sur le fil. Je pensais que si je lui donnais autant d’espace que je pouvais lui donner, c’était à lui de décider s’il voulait planter ou non… »

Hamilton, qui s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille avant le départ pour une infraction de qualification, a déclaré à Sky Sports F1 qu’il s’agissait d’un «scénario vraiment malheureux».

«Je ne peux pas croire que nous nous sommes réunis à nouveau. Cela ressemblait vraiment à un incident de course, mais dans tous les cas, je prendrai la pénalité qu’ils jugent méritée et j’avance », a déclaré le Britannique.