Ce sont les nouvelles surélévations nouvelles et exigeantes que le circuit renouvelé de Zandvoort aura pour la F1

Aujourd’hui, les premières images des deux courbes inclinées de Zandvoort, le circuit légendaire avec lequel les Pays-Bas retourneront en Formule 1, la plus haute catégorie de sport automobile mondial, ont été publiées le 3 mai.

Avec un “ lifting ” assez important, Zandvoort se concentrera sur ses deux nouveaux surélévations dans les virages 3 et 14, dont les noms sont John Hugenholtz (ancien gestionnaire de circuit) et Arie Luyendyk, (vainqueur des 500 miles Indianapolis deux fois) respectivement.

Nouvelle surélévation du circuit de Zandvoort

En parlant précisément de l’agencement américain, une comparaison doit être faite avec les nouvelles surélévations que Zandvoort aura. Indy a une inclinaison de 9º tandis que les nouvelles dans le sol de tulipes atteignent un défi de 19º.

L’idée est venue de l’ancien directeur de course FIA ​​F1 Charlie Whiting (DEP), dans le but de proposer un spectacle plus grand. Il y a quelques mois, toutes les simulations et tests de sécurité ont été effectués, obtenant le feu vert pour la réalisation de ce projet.

Le travail est confié à la société italienne Dromo Circuit Design, qui cherche à imiter l’Eau Rouge et le Raidillon de Spa-Francorchamps et les courbes Maggots et Becketts rapides à Silverstone.

Nouvelle surélévation du circuit de Zandvoort

Le célèbre ingénieur italien Jarno Zafelli, fondateur de Dromo et expert en circuits, a déclaré: “Nous avons fait tout ce que nous pensons être vraiment génial à conduire, contrairement à toute autre piste. Le virage 14 est large et large, vous prenez les gaz à fond. , tandis que la transition entre les courbes 2 et 3 a une grande élévation et un changement de gradients. Tout l’horizon s’incline et la perception est enveloppante. On a l’impression d’être pressé. C’est comme une sorte de tire-bouchon, selon les carrière à suivre.

Le défi sera vraiment énorme pour les voitures de F1 car elles ne sont pas conçues pour résister à un tel dévers, les équipes devront donc y penser, pas seulement les pneus mais aussi la suspension.

Carte du circuit de Zandvoort

Conduire dans les virages 2 et 3, puis sortir du virage 4, nécessitera une configuration équilibrée, car si vous voulez aller vite là-bas, vous devrez aller lentement dans une autre section “, a déclaré Zafelli.

Les deux berges ont un asphalte spécial pour améliorer l’adhérence et des barrières de protection SAFER ont également été installées, qui sont en acier et en mousse pour absorber les impacts potentiels. On les retrouve dans la plupart des ovales aux États-Unis et dans des circuits tels que La Sarthe, Gilles Villenueve, Interlagos, Bakou et Road America.

Le dernier GP de Formule 1 néerlandais a eu lieu sur cette piste en 1985. Le vainqueur était l’Autrichienne Niki Lauda avec la McLaren MP4 / 2B.

