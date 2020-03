“Cela nous coûtera 2 000 £” – Les fans du GP de Bahreïn ont raté la course à cause du Coronavirus · RaceFans

Les fans de Formule 1 qui avaient acheté des billets pour le Grand Prix de Bahreïn la semaine prochaine ont réagi avec consternation à l’annonce que la course se déroulera à huis clos en raison du Coronavirus.

Les promoteurs de la deuxième manche 20 du calendrier F1 2020 ont annoncé hier que la course sera «un événement réservé aux participants», ce qui signifie que seuls les concurrents, les officiels du championnat et les médias accrédités seront autorisés à y assister.

Yousif Al Askari d’Aali, à 20 kilomètres au nord de la piste, faisait partie de ceux qui avaient acheté des billets pour la course. Il se décrit comme «un grand fan de Ferrari et Kimi [Raikkonen]”, Et le Grand Prix de Bahreïn la semaine prochaine sera le premier qu’il n’a pas vu sur la piste.

«Le Grand Prix de Bahreïn est l’une des expériences les plus excitantes pour moi car c’est une course dans mon pays d’origine et la plupart du temps, il y a toujours du drame dans les courses, en particulier la saison dernière avec [Charles] Leclerc », a-t-il déclaré. «L’atmosphère ici est tout simplement incroyable et s’améliore de plus en plus chaque année.»

Il a été déçu mais pas surpris d’entendre que la course de cette année se déroulera à huis clos. “En tant que résident local vivant à Bahreïn, j’entendais des rumeurs sur la possibilité d’une annulation”, a-t-il déclaré. «Autant que j’espérais que ce n’était pas vrai, ça l’était. En tant que fan de longue date du sport de Formule 1, j’ai été profondément attristé par la nouvelle. Mais au moins, la course aura toujours lieu et nous pourrons la regarder à la télévision. »

Il a ajouté qu’il espérait visiter une autre manche du championnat à l’avenir, “avec un peu de chance la Belgique sur le Circuit de Spa-Francorchamps”.

Yousif et Stephanie étaient dans la foule l’année dernière «En tant que résident bahreïni, la seule chose qui m’affectera est le coût du billet F1 mais à part ça il n’y a pas beaucoup de pertes car Bahreïn est une île relativement petite et en tant que résidents, le circuit est à seulement une heure en voiture », a-t-il ajouté. “Mais je me sens vraiment mal pour tous les fans venant de l’étranger car ils ont beaucoup à perdre comme les billets d’avion, l’hébergement et toute la planification à venir.”

Stephanie Gerken, fan de F1 depuis les années 80, a vu son premier de plus de 70 courses en personne à Donington Park en 1993. Elle a réservé son voyage au Grand Prix de Bahreïn avec son mari Paul. en octobre de l’année dernière, et bien que le circuit ait promis de rembourser le coût de leurs billets, elle craint qu’ils ne soient pas en mesure de récupérer la majorité des 2 500 £ qu’ils ont dépensés pour organiser le voyage.

“Nous obtiendrons un remboursement sur nos billets de course et nous avons déjà reçu un e-mail du circuit confirmant cela”, a-t-elle déclaré. «Nous allons perdre notre argent à l’aéroport, à l’hôtel et au train pour Londres, car les deux n’étaient pas remboursables, mais il s’agit certes de petits coûts dans le grand schéma des choses.

«Les vols de Bahreïn et l’hôtel sont le problème. Pour l’instant, rien ne nous empêche de voyager à Bahreïn, ce qui signifie que nous ne pourrons probablement pas réclamer sur notre assurance voyage. J’ai contacté notre agence de voyages qui va voir ce qu’ils peuvent faire pour nous. Je leur ai demandé d’explorer les réservations honorées pour les dates de course de l’année prochaine ou tout ce qu’ils pourraient faire comme un geste car nous les utilisons assez fréquemment et ils peuvent accorder une certaine valeur à nos activités futures.

«Mais la dure réalité est que nous sommes le plus susceptibles de perdre environ 2 000 livres sterling. Je sais que nous pourrions toujours choisir de voyager à Bahreïn, mais en réalité, quel fan de F1 veut voyager à quelques kilomètres d’une course en cours mais incapable d’y assister? »

Bahreïn n’est peut-être pas la dernière race affectée par le Coronavirus. Avec le Coronavirus qui continue de se propager dans le monde entier, Stéphanie craint que ce ne soit pas la fin de la perturbation de leurs plans de course.

“J’espère que ceux qui prennent les décisions réfléchissent vraiment à l’impact de ces décisions”, a-t-elle déclaré à RaceFans. «De nombreux fans seront sérieusement hors de leur poche, même s’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour se couvrir avec une assurance voyage complète.

«Ceux comme nous verront potentiellement cela leur arriver plusieurs fois – nous avons déjà réservé pour Monaco et Monza, et cela a également un impact sur les plans futurs: nous étions sur le point de réserver Silverstone, le Mexique et Abu Dhabi mais nous avons maintenant de sérieuses réservations. “

Si vous êtes un fan qui a été affecté par la perturbation du Bahreïn et que vous souhaitez partager votre expérience avec nous, veuillez laisser un commentaire avant. Alternativement, si vous préférez entrer en contact en privé, veuillez utiliser le formulaire de contact.

