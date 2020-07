Lewis Hamilton ne croit pas que son coéquipier Valtteri Bottas l’ait intentionnellement ralenti à la fin du Grand Prix d’Autriche.

À la suite de sa collision avec Alexander Albon, Hamilton a reçu une pénalité de cinq secondes à appliquer à la fin de la course. Il a pris le drapeau à damier à moins de sept dixièmes de seconde derrière Bottas, et sa pénalité l’a fait chuter de la deuxième à la quatrième place du classement final.

Hamilton a déclaré que la possibilité que Bottas le retienne intentionnellement pour lui coûter plus de places n’est «pas quelque chose qui me préoccupait». Il a perdu la troisième place face à Lando Norris par moins de deux dixièmes de seconde.

« Ce n’est pas quelque chose que je pense qu’il ferait », a poursuivi Hamilton. « Je sais qu’il ne ferait pas quelque chose comme ça.

«C’est un pur coureur. Il veut gagner par le pur mérite. Et je crois que même quand il dit que vous savez qu’il n’a pas besoin de le dire. «

Bottas a nié avoir tenté de ralentir Hamilton à la fin de la course, bien que les deux pilotes aient dû gérer leur rythme en raison des problèmes de fiabilité de Mercedes.

« J’ai reçu le message qu’il a une pénalité de cinq secondes », a déclaré Bottas. «Mais il y avait un double jaune, donc il faut évidemment ralentir un peu.

«Alors, j’ai l’impression que certains pilotes ralentissent peut-être un peu moins pour rattraper leur retard. Mais en même temps, nous n’utilisions toujours pas les bordures.

«J’ai essayé de faire des compromis pour m’assurer de vraiment atteindre le drapeau et gagner la course, sans trop risquer. Mais aussi, j’ai essayé d’aller aussi vite que possible dans ces limites. Ce n’est donc pas vraiment de ma faute s’il a obtenu la pénalité de cinq secondes. »

