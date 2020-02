Chadwick: Je ne pense pas être encore prêt pour la F1

Jamie Chadwick doute qu’elle soit prête à franchir le pas de la Formule 1, malgré son statut de vainqueur de la première série W.

Dernier espoir de la F1 pour sa première pilote de course féminine depuis 1976, la jeune femme de 21 ans a suggéré qu’elle avait besoin de plus d’expérience dans les catégories inférieures du sport automobile à roues ouvertes avant de faire le saut vers le haut.

«Il y a toujours un peu comme un plan de route. La façon dont je l’ai vu, c’est qu’il y a une sorte de cheminement de carrière typique qui est nécessaire pour accéder à la Formule 1 et jusqu’à présent, ma carrière n’a pas du tout évolué dans cette direction! C’est allé à gauche et à droite plus que toute autre carrière. Je ne pense pas qu’il existe un moyen fixe d’y arriver. », A-t-elle déclaré à RACER.

«Je sais ce que je veux réaliser; Je veux être prêt pour la Formule 1 si j’y arrive, donc même si Claire [Williams] Je me suis retourné vers moi et j’ai dit: «D’accord, nous avons un siège supplémentaire, tu le veux?» Je serais probablement très réticent à ce stade à le prendre parce que je ne pense pas être encore prêt. “

Chadwick a été introduite en tant que membre de l’académie des pilotes Williams en 2019, un poste qu’elle conservera pour la saison à venir, parallèlement à ses fonctions de course en W-Series et au Japon.

Étonnamment peut-être, la Britannique ne considère pas la Formule 3 ou la Formule 2 comme une étape nécessaire de sa progression, suggérant que l’argent joue trop un rôle dans le succès de ses pilotes.

«Je pense qu’il y a beaucoup de malentendus autour de la FIA F3 et de la FIA F2, et personne ne comprend très bien pourquoi je ne vais pas simplement y faire un championnat. Cela ne fonctionne pas tout à fait comme ça », a-t-elle déclaré.

“Il y a probablement une équipe avec laquelle vous voulez être, cette équipe double le prix [to join] de n’importe quelle autre équipe et c’est un peu un monde fou. Donc, de mon côté, je choisis les bonnes opportunités et je ne les précipite pas. Je sais que les gens pensent que vous devez être en Formule 1 demain, mais je ne pense pas que je le fasse. Donc j’ai le temps et c’est faire les bons choix en ce moment.

«Je pense que pour moi, tout dépend de la bonne préparation, du bon processus de développement et, idéalement, au cours des deux prochaines années, il est temps pour moi de pouvoir réellement aller discuter sérieusement de ce qui pourrait être disponible.»

