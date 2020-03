Championnat de Formule E temporairement suspendu

Date publiée: 13 mars 2020

La saison 2019/20 de Formule E a été temporairement suspendue en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus.

La Formule E, avec la FIA, a annoncé qu’elle utilisait un système de drapeaux pour les différentes étapes de l’année pour déterminer quelles courses seraient et ne seraient pas affectées.

“Les mois marqués comme drapeaux rouges sont mars et avril, mai étant actuellement classé comme drapeau jaune et juin et juillet étant donné le drapeau vert, si la situation s’améliore et se stabilise”, ont-ils déclaré dans un communiqué. déclaration.

“En raison de la suspension, il ne sera plus possible de courir à Paris et à Séoul, ni à Jakarta comme annoncé précédemment aux dates initialement prévues.”

Une fois la suspension, qui dure actuellement deux mois mais pourrait bien augmenter, le sport tentera de reprogrammer toutes les courses manquées. En l’état, ce sont la Chine, Rome, Jakarta, Paris et Séoul.

“En ce moment, il est temps de prendre des mesures responsables et c’est pourquoi nous avons décidé de suspendre temporairement la saison et d’aller de l’avant en introduisant des mesures pour geler les courses au cours des deux prochains mois”, a déclaré Alejandro Agag, fondateur et président de Formula E.

«Le sport automobile joue un rôle majeur dans nos vies et c’est important, mais ce qui est plus important, c’est la santé et la sécurité de notre personnel, de nos fans et de leurs familles, ainsi que des citoyens des villes où nous courons.

«Le championnat ABB FIA Formula E sera de retour en force, une fois que la crise sanitaire actuelle et la propagation de COVID-19 auront disparu.»

